​4 claves de la nueva temporada de La Liga

Después de un verano de infarto para los amantes y aficionados del fútbol nos encontramos, por fin, con uno de los eventos deportivos más esperados en toda España, hablamos de la Liga Santander 2021/22. Este año se espera que el torneo venga lleno de emociones y ofrezca encuentros de alto voltaje. Sin embargo, la Liga este año viene con una serie de particularidades y de cambios que, con alguna polémica, garantizan que sea inolvidable.

Para comenzar, hay que contextualizar esta liga dentro del año futbolero que venimos viendo. Después de la Eurocopa, la Copa América, la Copa de las Naciones, los JJOO y de la pretemporada, los jugadores vienen preparados para ofrecer su mejor juego. Por otro lado, encontramos una serie de cambios en esta liga que expondremos a continuación y que serán claves para entender lo que veamos este año en el mundo del fútbol español.



1. Prohibición de patrocinios y anuncios de televisión

Recientemente, el Ministerio de consumo ha introducido una ley que entra en vigor a finales de agosto por la cual el patrocinio de las casa de apuestas deportivas ha sido vetado. Esta ley impide a los clubes publicitar casas de apuesta en su indumentaria. Lo que ha ocasionado que muchos sean los equipos que se han encontrado sin sponsor hasta hace poco. Otros, sin embargo, han encontrado una posibilidad que seguramente siente precedente como el Valencia, que ha apostado por el patrocinio de las criptomonedas.



2. Aforos reducidos

Debido a la situación de emergencia sanitaria que todavía vivimos, se han tomado medidas para encontrar el equilibrio entre el entretenimiento y las garantías de salud. Estas incluyen la reducción de aforos en los estadios, lo que obligará a ver muchos partidos en familia, con amigos en casa o en el bar de la peña.

3. Nuevos equipos ascendidos

La novedad de este año, recién ascendidos de segunda, son el Espanyol, Mallorca y Rayo Vallecano. Por ahora, el Mallorca está demostrando que merecía estar en primera división con un juego muy equilibrado y con buenos resultados. En una situación parecida, encontramos al Rayo Vallecano, que hace honor a su historia siendo uno de los equipos más peleones en el campo de juego.

4. Opciones del Atlético para revalidar título

El que parte como tercer favorito, después del Real Madrid y el Barcelona es el equipo de Simeone. Después de fichajes potentes como De Paul tiene a jugadores como Marcos Llorente o Koke que parece que no están llegando al nivel que exigen los partidos. Además de las dudas que generan jugadores como Saúl (el suplente de Suárez). Por otro lado, el equipo aún está pendiente de resolver los problemas de la defensa (necesitan un lateral y el otro lateral no termina de convencer). Y aunque no se espera que gane este año la liga, sí prometen competir hasta la última jornada.

En conclusión, estas son algunas de las claves que nos ayudarán a comprender mejor el desarrollo de la Liga Santander 21/22. Sin embargo, habrá que estar pendientes de cada jornada porque, como ya vimos el año pasado, una jornada bastará para cambiar la tabla entera y las posibilidades de cada equipo para levantar el trofeo. Pero lo que está claro es que esta será una temporada llena de sorpresas y de novedades.