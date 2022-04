El Betis reina en la Cartuja (1-1, 5-4 en penaltis) Victor Diaz

domingo, 24 de abril de 2022, 01:26 h (CET) El Real Betis Balompié es el campeón de la Copa del Rey. El equipo verdiblanco, en su ciudad, delante de su gente que lo sigue sin rechistar, ha salido victorioso por tercera vez después de una nueva final épica, como todas las que disputa, y en la que un rival tan sumamente digno como el Valencia y que ha merecido la Copa tanto como él solo ha claudicado en la cruel tanda de penaltis.

El fallo de Musah y el pleno de los lanzadores béticos han propiciado que, tras 120 minutos de ida y vuelta, en los que ha podido ganar cualquiera, haya sido Joaquín, el gran capitán del Betis, el único con dos Copas del Rey como jugador del equipo de las trece barras, el que haya terminado levantando la tercera Copa del Rey que adornará las vitrinas del estadio Benito Villamarín, después de las de 1977 y 2005, todas ellas al menos con prórroga de por medio.

Se cumplió "La Profecía" Llegados a este punto es inevitable acordarse del compañero Fran Martínez y su tuitera cuenta @LaLigaenDirecto, quien desde que comenzara la temporada ha venido recopilando coincidencias acaecidas entre el título de Copa de la temporada 1976-77 y la trayectoria del Betis en la presente edición de la 2021-2022.

Todo ello elaborando lo que él ha venido a llamar "La Profecía", una profecía que, salvo en el rival del Betis en la final -entonces el Athletic, ahora el Valencia- se ha cumplido desde el primer punto hasta el último: los penaltis de esta noche memorable e histórica para la entidad heliopolitana.

El Valencia, por su parte, se va apesadumbrado por la derrota -la primera suya en una final o partido decisivo en Sevilla- y por no poder sumar su noveno título copero, pero aunque se va a quedar sin jugar en Europa una vez más, se puede ir orgulloso de esta final, ya que ha competido hasta el último segundo y ha merecido salir campeón tanto como quien finalmente lo ha terminado siendo.

Pero vayamos ya al desarrollo del juego. Con sus onces de gala, ambos equipos comenzaron intentando imponer sus respectivos estilos de juego, más rocoso y rudo el del Valencia y más de toque el del Betis. Los de Bordalás esperaban más a los de Pellegrini, intentando robar algún balón para que Guedes o Hugo Duro pillaran alguna contra con la que poner en aprietos a Bravo.

El "Panda" ajusticia; Hugo Duro responde con arte Sin embargo quien golpearon primero fueron los béticos, a los diez minutos, con una jugada excelentemente elaborada por la parte derecha de su ataque que culminó con un centro medido de Bellerín que Borja Iglesias, irremisiblemente, cabeceó al fondo de las mallas marcando el gol del Betis, y un nuevo tanto suyo decisivo en esta Copa.

La afición bética, como es lógico, explotó; y ello dio pie a los mejores minutos de juego del Betis, únicamente con la inquietud de un incipiente nerviosismo que se podía observar en un Fekir que se calentaba un poco momentáneamente después de empezar a recibir lo que él suele recibir en cada partido.

Quienes sí estaban nerviosos en su juego eran los de Bordalás, a quienes no les sentó nada bien encajar el gol. Imprecisos en sus pases y en sus acciones, los "che" estuvieron a un tris de encajar otro gol que podía resultar fatal; pero Juanmi, también de cabeza, no supo mandar a la "jaula" otro gran centro, esta vez de Álex Moreno.

El Betis no sentenció; y, como suele suceder, lo pagó. El Valencia, con una conbtra modélica iniciada por Foulquier, un titán durante el tiempo que estuvo en cancha, continuada por Soler y culminada por Hugo Duro logró equilibrar el marcador a la media hora, tal vez cuando ni los suyos lo esperaban. El ariete, solo ante Bravo, definió de aerte, con una magistral picada sin acusar en absoluto nerviosismo alguno.

Lógicamente fue ahora la parte valencianista de La Cartuja quien se vino arriba; y el partido se equilibró también en las acciones sobre el césped.

Ninguno de los dos le perdió la cara a las áreas, y así en el minuto 42 pudo llegar primero el segundo del Valencia -providencial Guido cortando un pase a Guedes con el que el portugués se habría quedado solo- y, acto seguido, el segundo del Betis, con un disparo al palo de zurda desde la frontal de un ex valencianista, Canales.

De ida y vuelta El segundo tiempo comenzó con el Valencia golpeando considerablemente al Betis, pero sin concretar. Sobre todo Hugo Duro, que no pudo hacer su doblete al desaprovechar en boca de gol un rechazo de Claudio Bravo tras centro de Gayá.

En la parte bética temían que dicho empuje se tradujera en la ventaja en el marcador para su rival, pero no ocurrió así. El choque se fue emparejando, y el Betis también sumaba sus llegadas, bastante claras, por cierto.

Dos de ellas fueron de Juanmi: la primera se la desbarató Mamardashvili y la segunda, una acción personal al estilo de la de Canales en el primer tiempo, también acabó en el poste. Y Mamardashvili, minutos más tarde, abortó también un disparo de Fekir con la derecha, dentro del área y en posición muy franca.

El partido entraba en su recta final, ya con el chavalito Joaquín en el campo y haciendo diabluras. Hernández Hernández perdonó la segunda amarilla a Guillamón cuando apenas faltaban diez minutos para la conclusión; y Bordalás optó por sustituirle enseguida por Racic ante el inminente peligro de que el Valencia se quedase con diez.

Éxtasis final en La Cartuja Se llegaba a la prórroga, como en 1977 y 2005 en el Calderón, y también como en 1997, en la final perdida por el Betis en el Bernabéu ante el Barça. Pero el tiempo extra nada solucionó, con los dos equipos sumamente cansados y con imprecisiones por uno y otro bando que pudieron costar serios disgustos.

Especialmente notorio se hizo el cansancio en las dos principales estrellas béticas, Canales y Fekir, que se tuvieron que marchar reventados. Tampoco acabó la prórroga Borja Iglesias, reemplazado por su sustituto natural Willian José.

Todo se iba a decidir en los penaltis, en donde Mamardashvili casi le para el suyo a Joaquín, pero en donde Musah, probablemente el que nadie se esperaba que fuese a tirar, mandó el cuarto lanzamiento "che" al puente del Alamillo.

Juan Miranda, el hijo pródigo, el que regresó de La Masía, y que reemplazó en el tiempo extra a otro "muerto" como Álex Moreno, fue el encargado de culminar el pleno verdiblanco y de llevar el éxtasis al fondo donde tuvo lugar la tanda y al 60% del estadio de La Cartuja en general. El Betis, sí, créanselo, béticos, es CAMPEÓN DE LA COPA DEL REY.

1 (5) - BETIS: Bravo; Bellerín, Bartra, Pezzella, Álex Moreno (Miranda, min 105); Guido, William Carvalho (Guardado, min 102); Canales (Tello, min 111), Fekir (Ruibal, min 111), Juanmi (Joaquín, min 86); Borja Iglesias (Willian José, min 102). 1 (4) - VALENCIA: Mamardashvili; Diakhaby, Alderete, Gabriel Paulista; Foulquier (Musah, min 100), Gayá; Guillamón (Racic, min 85), Carlos Soler, Ilaix (Thierry, min 79); Guedes, Hugo Duro (Bryan Gil, min 85). GOLES: 1-0: Borja Iglesias (min 10); 1-1: Hugo Duro (min 29). PENALTIS: Soler (gol), Willian José (gol); Racic (gol), Joaquín (gol); Guedes (gol), Guardado (gol); Musah (fuera), Tello (gol); Gayá (gol), Miranda (gol). ÁRBITRO: Hernández Hernández (canario). En el VAR: De Burgos Bengoechea (vasco). Amarilla a los béticos Carvalho, Borja Iglesias, Pezzella y Tello; y a los valencianistas Paulista, Guillamón, Alderete, Thierry y Soler. INCIDENCIAS: Final de la Copa del Rey 2021-2022. Estadio de La Cartuja (Sevilla), lleno (unos 53.000 espectadores en total), con ligera superioridad bética en las gradas sobre los valencianistas.

