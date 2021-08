5 consejos para que el inicio del curso entre los más pequeños sea un éxito Una buena relación entre familia y colegio es clave para que los niños sean felices y aprendan Redacción

@DiarioSigloXXI

lunes, 30 de agosto de 2021, 13:00 h (CET) La vuelta al colegio se aproxima con la llegada de septiembre y planificar bien el inicio de curso es fundamental para los niños, especialmente en el caso de Educación Infantil, puesto que los primeros días suponen un gran cambio. En este sentido, los padres deben preparar emocionalmente al niño ante la novedad que supone su incorporación al aula. Si se les arropa y se les tranquiliza, la adaptación será buena antes o después.



Para que el primer contacto con el colegio se viva como una experiencia positiva, Ms Katherine Monaghan, directora de BSB City, el nuevo campus de The British School of Barcelona (BSB), ofrece cinco consejos para que las familias se preparen para esta nueva etapa.



1. Muestra una actitud calmada y natural Los primeros días de colegio, más aún cuando se trata de la primera vez, es normal tener una serie de sentimientos que oscilan entre el nerviosismo y la emoción de esta nueva etapa. Los niños rápidamente perciben estas sensaciones, por lo que Ms Monaghan recomienda actuar con naturalidad en casa y preparar a los niños de forma progresiva como si el inicio de colegio se tratara de una actividad más. Para ello, la experta recomienda charlar previamente con los niños sobre su nuevo colegio, centrarse en todo aquello que les gusta y que podrán hacer en este nuevo entorno, y practicar una rutina matinal divertida enfocada al inicio de curso que incluya vestirse y desayunar a tiempo.

Mediante un lenguaje positivo, es fundamental transmitirles que el colegio es un lugar en el que se lo van a pasar muy bien, donde van a descubrir muchas cosas nuevas y donde van a hacer nuevos amigos. “Cuando actuamos de forma sosegada, confiada y segura, nuestros hijos también se sienten así”, explica.

2. Acompaña a tu hijo los primeros días Al dejar a tu hijo en el colegio, planifica algo de tiempo para acompañarle al aula y explorar juntos los nuevos espacios de aprendizaje. Es una buena oportunidad para relacionarse con otros niños y para descubrir juntos los materiales educativos y los juegos a su disposición. A la hora de despedirse, crea una breve rutina de separación que sea especial entre vosotros –un beso, un gesto, una canción– que el niño aprenda a reconocer de forma positiva y reconfortante. Y sobre todo confía en el profesor de tu hijo.

En palabras de la especialista: ”Los profesores no son solamente excelentes especialistas en educación, sino que cuentan con habilidades sociales e inteligencia emocional. Cuidarán de tu hijo como si fuera suyo. En un colegio como el nuestro, todos formamos una familia”.

3. Recuerda que es un proceso natural que requiere algún tiempo Muchos niños se adaptan al colegio rápidamente, mientras que otros necesitan algo más de tiempo. Así que no te sorprendas si observas algún cambio en su comportamiento en casa; simplemente es el proceso de adaptación natural a sus nuevas rutinas. Los expertos recomiendan dejar al niño descansar un rato al llegar a casa, darle alimentos y bebidas saludables para recargar energías, y relajar el nivel de actividad durante los primeros fines de semana. La directora de Infantil y Primaria de BSB City explica que es importante tener paciencia: “Es comprensible que los niños (y los adultos) se sientan un poco inquietos durante los primeros días de una nueva aventura. Se necesita tiempo para crear relaciones genuinas con nuevos compañeros”.

4. Crea lazos con el profesor de tu hijo El profesor es tu mejor aliado para que tu hijo sea feliz en el colegio y aprenda. Por eso, es muy importante mantener un diálogo regular, comentar cualquier preocupación o cambio, y solicitar consejo sobre qué hacer en determinadas situaciones. Ms Monaghan destaca la importancia de conocer al profesor de la clase: “Ya sea en el propio colegio o a través de interacciones online, crear ese vínculo con el profesor es primordial. Los niños prosperan educativa y emocionalmente cuando saben que el colegio y el hogar trabajan en asociación con un objetivo común: su crecimiento social, emocional y académico”.

5. Disfruta de esta nueva experiencia Confía en los años de experiencia de los profesionales de la educación en lograr que la adaptación de tu hijo a esta nueva aventura sea agradable y progresiva. Disfruta de los progresos que hace tu hijo a diario y anímale a compartir contigo cada nuevo logro. “Deja que en el colegio hagamos la mayor parte del trabajo. Si has escogido un colegio con profesores expertos, no es necesario sobrecargar al niño con tareas o clases adicionales (y de hecho contraproducente). Pasad tiempo de calidad relajados en familia”.

El vínculo colegio-familia: la clave para que el niño sea feliz y aprenda

Más allá del proceso de adaptación inicial de los niños al colegio, establecer una relación estrecha y fructífera con las familias es la base para que los niños crezcan felices y que, por consiguiente, estén más abiertos a oportunidades de aprendizaje. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas 5 consejos para que el inicio del curso entre los más pequeños sea un éxito Una buena relación entre familia y colegio es clave para que los niños sean felices y aprendan Estas son las ciudades con los habitantes más activos Según un estudio, ciudades españolas como Valencia, Madrid o Barcelona lograron colocarse entre las 20 que más promueven el bienestar físico en el mundo ​Artistas españolas se unen para apoyar a sus colegas afganas a través de una acción postal La iniciativa, bajo el lema 'Todas somos artistas afganas', se difundirá a través de medios de comunicación y redes sociales ​Dos de cada cinco jóvenes buscan la libertad financiera para su jubilación temprana Se alcanza cuando el dinero ya no es una preocupación para vivir, ya que los ingresos son superiores a los gastos Los accidentes laborales con bicicletas y patinetes se han duplicado en los últimos cinco años En 2020, 2.203 personas en España sufrieron un accidente que implicaba una baja laboral cuando se desplazaban con este tipo de vehículos