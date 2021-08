​Convocatoria Segunda Antología de Poesía Sabersinfin, avances Poetas de México, Uruguay, Argentina, Chile, España, Estados Unidos y Colombia, manifestaron públicamente su deseo de participar Abel Pérez Rojas

lunes, 30 de agosto de 2021, 09:30 h (CET) “La poesía es sistémica”, Abel Pérez Rojas.

Faltan quince días para el cierre de la recepción de poemas para la conformación de la Segunda Antología Internacional de Poesía Sabersinfin (bit.ly/3BopHQL), y ya estamos en condiciones de avizorar una amplia y sustantiva participación.

Como usted seguramente ya sabe, el lapso comprendido por la convocatoria es del 2 de agosto al 15 de septiembre del año en curso. Desde el primer día de la publicación de las bases, poetas de México, Uruguay, Argentina, Chile, España, Estados Unidos y Colombia, manifestaron públicamente su deseo de participar al llamado. También en ese sentido se pronunció la gran mayoría de los escritores seleccionados en la Primera Antología.

Todo esto ha dado esperanza a los organizadores en el sentido de que lograremos romper nuestra propia marca del año pasado. Meta que no solo es cuantitativa (cincuenta y uno escritores de diez países), aspiramos a que sea un aliciente para que los participantes se esmeren en mejorar el nivel de su trabajo.

Algunos aspirantes intentan ser incluidos por primera vez y, por ello, previamente han vencido el temor que implica enviar una composición para ser considerada. Otros, no obstante su amplia trayectoria, han tenido que elegir entre su vasto repertorio, algo representativo de sus más recientes indagaciones y del nivel lírico alcanzado.

Aunado a lo anterior, hemos encontrado canales de difusión con los cuales no contábamos el año pasado. Este año tenemos dos grandes aliados con los cuales incrementaremos nuestra presencia en un público al cual no llegábamos a través del Internet.

En esta ocasión, y gracias a lo conseguido en la iniciativa #Poesíaalasocho, estamos llegando a la audiencia de la radio abierta en FM de Argentina y Chile. En Argentina, debido a la incansable labor de Luis H. Epul, a través de su programa Escenario, el cual se transmite a través de FM Faro 99.3 para los alrededores de Mar del Plata. Luisito nos ha concedido tiempo de su prestigiado espacio a fin de que los poetas asiduos a su programa se enteren de nuestra Antología, para que, en su caso, participen enviando lo mejor de su talento.

Por otra parte, mediante la alianza con Radio Puelche 90.5 de FM, estamos accediendo al público del sur de Chile. En ambos casos tenemos la esperanza de que los oídos prestos hagan llegar de boca en boca la invitación.

Por si fuera poco, no podemos soslayar el cariño y apoyo incondicional del Colectivo Internacional “Chile, Tierra de Poetas”, la labor incansable de Raúl Estrada, Esmeralda Longhi Suárez, Francisco Javier Estrada, Roxana Zubieta, Leticia Díaz Gama, Jorge Nández, Jorge Cepeda, Amelia Restrepo Hincapié, José Luis León, Mario Rivera Salgado, entre otras personalidades que nos han apoyado sin reserva alguna.

