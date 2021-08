​¿Qué hay de nuevo en Centroamérica? ​Antología del Bicentenario de Centroamérica, (Ayame Editorial), es un trabajo realizado por el joven intelectual Carlos Javier Jarquín Redacción

sábado, 28 de agosto de 2021, 10:07 h (CET) La respuesta es evidente; mucho, ya que desde cualquier rincón de la patria grande que se registre un hecho sobresaliente, ahí lo encontrará, en estos momentos de suprema gloria emancipadora.

En lo que a Honduras respecta, nuestro buen amigo Juan Ramón Martínez director general de la Comisión Nacional del Bicentenario, en su reciente columna semanal de este rotativo, expresa su satisfacción enorme por los avances alcanzados hasta el momento en los 18 departamentos de la República, de igual forma, en los casi 300 municipios, aldeas y caseríos que conforman la dimensión territorial de los 112,492 km2 que nos corresponden en esta región ístmica.

Sin embargo, vamos a referirnos a un evento de características extraordinarias, porque se trata de la edición de una obra jamás antes concebida por ningún centroamericano, y que en esta magnífica temporada, como un iluminado, el destino quiso que fuera un joven nicaragüense residente en Costa Rica y con dimensión centroamericana, el que tuviera la genial iniciativa de escribir un libro en el que se recogiera lo más sublime y entrañable de esta región, desde 1821 en que asomamos a la condición de Repúblicas, hasta este año de gracia en que conmemoramos dos siglos, 200 años de Independencia.

Se trata del trabajo realizado por el joven intelectual Carlos Javier Jarquín, el que desde inicios del 2021 comenzó a ingeniárselas para lograr lo que hoy es una descomunal obra, la que al igual que La Biblia, El Corán, La IlíadayLa Odisea, El Quijote de la Mancha y el Libro Rojo de Mao Tsé Tung, traspasará los límites de su lectura a través de los siglos y su contenido se mantendrá vigente 500 o más años. Nos referimos a la Antología del Bicentenario de Centroamérica, (Ayame Editorial, México, Septiembre 2021), en la que el autor con ojo avizor tuvo la excelente idea de incorporar en su libro a otra pléyade de jóvenes intelectuales de la región, vale decir Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, para que cada quien, según su óptica perfile o describala majestuosidad de la parcela en que le correspondió nacer.



En esta obra que más que una antología es una enciclopedia monumental, diría yo, aparecen los nombres de connotados escritores, periodistas, poetas, artistas de la plástica y demás hombres y mujeres con inquietudes intelectuales, los que pletóricos de entusiasmo por la importancia del trabajo a ellos encomendado, no dudaron en exponer su pensamiento alto, de una manera digerible, perfectamente bien documentada y con un exquisito sabor a la Identidad Nacional de cada país, por lo que este estupendo trabajo verá la luz pública el día 19 de septiembre del año en curso, ceremonia para la cual se ha preparado una actividad especialque se trasmitirá vía zoom y Facebook Live,en la cual estarán presentes invitadosdel mundo artístico, literario y periodístico de Centroamérica y distintos países de América Latina, El Caribe y Europa, para que se enteren a viva voz del enorme contenido, valioso al cien por ciento del trabajo que el poeta, escritor y columnista internacional Jarquín en complicidad con los coordinadores de cada país han venido desarrollando durante los últimos ocho meses.

Esta obra será editada, tallada y embellecida bajo los auspicios, entusiasmo, pasión, amor, dinamismo y filantropía de la ilustre dama Ana María Ayala, Directora general de Ayame Editorial, en Tamaulipas, México, que gentil e incondicionalmente apoyóeste fantástico proyecto para que esta joya literaria e histórica aparezca no solo para los centroamericanos ni de los sub continentes del Norte y Sur de América, sino para el mundo entero, ya que ahora aparece prácticamente la Centroamérica desconocida y vaya sorpresa la que se van a llevar, cuando descubran la enorme riqueza humana, material y clásica de que es dueño este hermoso girón que comprende una extensión territorial de más de 522,700 km2, para una población de más de 50millones de personas, en las que la proliferación de razas impera por sobre todas las cosas, ya que en América Central conviven con los criollos, árabes, negros, judíos, norteamericanos, españoles, italianos, chinos, franceses y pare usted de contar, porque el mestizaje es ampliamente conocido por todos.

No cabe duda que el legado de nuestros próceres se ha ido cumpliendo, poco a poco, y con los altos y bajos, propios del ser humano, en medio de sangrientas guerras, enfermedades, pobreza y golpes directos de la naturaleza; con algunos gobiernos dictatoriales y despóticos, otros progresistas y democráticos, la región ha ido avanzando y en medio de esta pirámide hoy arribamos a la gran efeméride.

El amigo Jarquín aparece como la figura central de la obra, en su condición de coordinador general, habiendo designado para cada país participante un delegado con el nombre de coordinador nacional; en nuestro país, le cupo el honor al distinguido caballero, por supuesto con elevadas inquietudes intelectuales vinculadas a la historia y la literatura, Rubén Sanabria ser el responsable de retratar a Honduras en la dimensión más alta de su joven pensamiento. Aparecen los nombres del genial Johnny McDonald, y el espectacular artista plástico Julio Marcelino Sanabria Mata,su obra “LEGADO” fue designada para la portada de esta histórica antología, otros ilustres y distinguidos compatriotas que con su aporte le darán mucho más lustre a la presencia de Honduras y por ende a esta magistral obra que reiteramos no cabe un ápice de duda será leída y disfrutada por miles o acaso millones de habitantes del planeta.

En lo que a mi respecta me cupo el honor de escribir el epílogo, que es algo así como el cierre de la puerta de oro que celosamente guardará para la eternidad el inconmensurable contenido de esta portentosa joya que a partir de a mediados de septiembre la podrán adquirir en Amazon, sin duda sorprenderá a la humanidad entera, porque se extasiarán con su lectura.



Mario Hernán Ramírez (n. 1934) es escritor, poeta, periodista, locutor e historiador hondureño. Presidente vitalicio "Consejo Hondureño de la Cultura Juan Ramón Molina". Premio Álvaro Contreras, 2021. Premio a la trayectoria periodística otorgado por el Congreso Nacional, 2019. Premio Nacional de Literatura Ramón Rosa, 2017.

