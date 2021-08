​Solo uno de cada cuatro españoles colabora de forma continuada con las causas en las que cree Un 59% de los encuestados asegura que desde el inicio de la pandemia siente más ganas de colaborar en causas sociales Redacción

martes, 24 de agosto de 2021, 12:06 h (CET) Una reciente encuesta puesta en marcha por la plataforma social Pienso, Luego Actúo de Yoigo y realizada por Sigma Dos, para evaluar el grado de solidaridad de los españoles, confirma que sólo uno de cada cuatro colabora de forma continua en diversas causas sociales. Entre otros factores, parece que la escasez de tiempo y de dinero, son algunas de las razones de esta falta de implicación en las causas sociales.



El estudio de Pienso, Luego Actúo destaca, además, que a la hora de ayudar son los mayores de 65 años (52%) los que más colaboran de forma habitual en distintas causas sociales. Le siguen aquellos que se sitúan entre los 45-64 años (47%) y en el otro extremo, es decir, aquellos que menos colaboran (37%) están los de 30-44 años. Respecto a las formas de “ayudar” más comunes, el 48% de los encuestados opta por la donación de dinero, alimentos o ropa, el 45% prefiere hacerse socio de alguna organización u ONG´s, y el 27% se decanta por la compra de productos solidarios.

Los valores sociales tras la pandemia

El estudio también indica cómo la llegada de la covid-19 ha provocado en la población un cambio significativo en la percepción de la ayuda y mayor implicación en los temas sociales. Así, la irrupción de la pandemia ha despertado el interés por este tipo de cuestiones y las ganas de ayudar, tal y como asegura el 59% de los encuestados.

Por grupos de edad cabe destacar cómo el interés por los temas sociales parece haber calado más hondo entre los jóvenes de entre 18-29 años como aseguran un 68% de los encuestados, seguido por los de 45-64 años con un 60% y los que menos con un 55%, los de 30-44 años y los de 65 o más edad.

En este sentido, según reflejan los datos recogidos en esta encuesta, iniciativas como la de la plataforma social piensoluegoactuo.com, creada en 2018, “se convierten en algo cada vez más útil para los ciudadanos, dada la creciente inquietud por los temas sociales y el impacto de nuestras acciones y consumo en nuestro mundo”, según asegura Ana Torres, directora de Publicidad, Medios y Marca de Grupo MASMOVIL. Indica al mismo tiempo que: “todas las iniciativas e historias que incluimos en esta plataforma llaman además a la acción, algo que nos define, ya que pretendemos eliminar las barreras de no saber cómo colaborar o la falta de tiempo que nos acecha en el mundo actual y facilitar que todos podamos hacerlo y así lograr que las iniciativas crezcan y con ellas mejorar nuestro mundo.”

La plataforma social Pienso, Luego Actúo permite además encontrar cómo, dónde y cuándo actuar a través de un buscador en el que se puede seleccionar tanto por formas de actuar como por causas sociales. Con esta herramienta Yoigo busca ayudar a la sociedad a colaborar con las causas en las que cree y a seguir cambiando el mundo.

¿Quiénes son los que más colaboran en causas sociales?

La encuesta ha permitido dibujar el perfil de aquellas personas que no solo quieren ayudar, sino que lo llevan a cabo, son los “Actúers” tal y como los define la plataforma social Pienso, Luego Actúo. En este sentido, los datos destacan que son preferentemente las personas mayores de 65 años las que están más implicadas con las causas sociales debido a su mayor disponibilidad de tiempo y así lo indican el 52% de los encuestados de esa franja de edad.

Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer tal y como reflejan los datos: el 53% de los encuestados asegura que es importante estar al tanto de las cuestiones sociales, pero solo el 33% lo considera un tema realmente importante.

Mayor interés por las marcas socialmente responsables

El estudio también pone de manifiesto la existencia de un mayor interés por las marcas que son socialmente responsables. Esto queda reflejado en un mayor compromiso con aquellas que apuestan por distintos proyectos e iniciativas sociales, frente a otras que no lo contemplan o que apenas lo comunican. El 57% de los encuestados así lo asegura, frente a un 3% que no lo ve como un asunto relevante de cara a decantarse por una u otra marca.

Según el género, son las mujeres, en un 61%, las que más valoran la implicación de las marcas por los temas sociales, frente a un 54% de los hombres. Por edades, es la franja de 18-29 años la que considera este aspecto muy relevante a la hora de decantarse por una u otra marca, tal y como indica cerca del 60% de los encuestados, seguida por los de 30-44 años según afirma el 58%.

