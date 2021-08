Embustera María Jesús Montero ha manifestado que “la culpa del desorbitado precio de la luz la tienen Aznar y Rajoy” Gabriel Muñoz Cascos

viernes, 20 de agosto de 2021, 12:06 h (CET) Una vez más, tengo que recordar que el activo principal de la actual Partida de Ególatras, Opresores y Sabandijas (PEOS) es la mentira en todas sus formas y manifestaciones, protagonizada por todos y cada uno de sus partícipes, partícipas y partícipos. En esta ocasión ha sido María Jesús Montero, nada menos que ministra de Hacienda que ha manifestado textualmente que “la culpa del desorbitado precio de la luz la tienen Aznar y Rajoy, cuyo paso por la Moncloa fue nefasto”.

Vamos a ver doña María Jesús, doña Jesusa, embustera mayor del Reino o como quiera llamarse: las manifestaciones que acaba de hacer son en primer lugar una mentira absoluta que, ni se sostiene ni nos sorprende, por aquello de la pertenencia al clan especialista en embustes, plagios, falsificaciones y otros menesteres parecidos. Por si no lo recuerda, señora embustera, y no quiere tomarse la molestia de consultar las hemerotecas, le diré que con González y Zapatero el paro subió en España en 4.500.000 de personas y bajó con Aznar y Rajoy en 1.900.000 personas. Y, como debe saber, aunque sea sanitaria y no economista, ese dato es el más significativo para analizar la gestión de un gobierno, porque los demás están en lógica relación con este.

Pero hay más, señora embustera, los políticos de su cuerda, en Andalucía, durante casi cuarenta años han hecho una gestión escandalosa en la que usted ha participado activamente para desgracia de los andaluces. Porque bien jovencita (año 1986) empezó en política a través del Consejo de la Juventud donde estuvo hasta 1990. En 2002 paso a formar parte de la Junta donde ha sido viceconsejera y consejera hasta 2018 que pasó a formar parte del gobierno de España. Han sido 32 años al lado de los "próceres" Chaves, Griñán y Susana, ¡vaya avalistas! Y ahora está con Sánchez, ¡vaya personaje! Pero, para que veamos lo que son las cosas: cuando esta embustera era consejera de Hacienda en Andalucía, insultaba a Rajoy pidiéndole algo que ella -ahora- se niega a dar a la Junta que preside Juan Manuel Moreno. ¿Se puede ser más indecente?

