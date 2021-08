El poder en la sombra La actuación de las Compañías Eléctricas es un desafío al Gobierno Progresista José Enrique Centén

lunes, 16 de agosto de 2021, 12:09 h (CET) Está claro quienes quieren gobernar subrepticiamente lo están demostrando sin ninguna cortapisa, tienen a uno de sus presidentes imputado en caso Gürtel por corrupción y tan tranquilo está, tiene bien trincado a… También puede ser que igual que el anterior Ministro de Interior, como casi todos los ministros de la era Rajoy, parte de la Magistratura, CGPJ, TC, Tribunal de Cuentas, sean simpatizantes o miembros de la secta católica OPUS DEI, esa es la independencia judicial. Independencia cuya consecuencia se está viendo en las últimas sentencias de Púnica, Gürtel, etc., muchos son exonerados por cualquier nimiedad o circunstancia, como ha sido Cospedal y marido, Rajoy, Cifuentes y un largo etcétera.

La actuación de las Compañías Eléctricas es un desafío al Gobierno Progresista, campan a sus anchas respecto a la subida de precios y lanzan a sus «perros» del PP, VOX y Cs, en tromba por la inanición del gobierno en controlar el precio, cuando fue el PP y el PSOE de hace unos años quienes apoyaron y privatizaron la única empresa eléctrica del Estado, ENDESA que supuso el funcionamiento de las puertas giratorias donde se encuentran antiguos presidentes de España, de Comunidades Autónomas, exministros, parientes, hijos o amantes de políticos o de la Judicatura, es cuestión de buscar (periodismo de investigación). De esta manera si alguno cuando sea acusado de corrupción y deje el partido correspondiente, no por vergüenza, tiene asegurado uno de esos chiringuitos o una oficina que sea la capital europea del Esperanto o del Swahili.

La nueva táctica de la Dictadura Financiera, es lanzar sus «perros» y como obedientes a la «voz de su amo», están azuzando con declaraciones en sus medios, su supuesto interés en defensa de la población, por el precio de la luz, declaraciones con la pretensión de exacerbar los ánimos y provocar algunas manifestaciones, donde saldrán los esbirros infiltrados destrozando todo lo que les venga en gana, culpando a la izquierda de cualquier cosa, sacando a la policía y si llegan a ser desbordadas, capaces de alentar al ejército, que es lo que desean, pues solícitos están los partidarios de matar a 26 millones de personas incluidos sus hijos.

Hay una solución, la ayuda de la Eurocámara, porque es vergonzoso que grandes empresas con grandísimos beneficios durante la Pandemia, reclamen una gran tajada para reflotar sus empresas. Mejor sería considerar el programa de Unidas Podemos llevado a la Coalición gubernamental, donde se propone que Endesa (antes del Estado), vuelva a él y/o establecer la obligatoriedad de participación pública de Energía, parecida a como tienen países «comunistas» como Francia, Estados Unidos, Holanda, Suecia, Australia, Italia, Suiza o Japón, entre otros, `pero los ministros de UP no son mayoría en el gobierno y algunos ministros con «peso», de algún tipo, obstaculizan esa opción.

Noticias relacionadas Código rojo: la emergencia climática causada por los humanos exige una acción inmediata Durante su campaña electoral, Joe Biden prometió tomar medidas ambiciosas para abordar la crisis del cambio climático El gobierno andaluz ha mentido al informar sobre las auditorías La derecha andaluza podría haber asumido estos resultados con realismo y autocrítica Fe y confianza "Las pequeñas cosas son las responsables de los grandes cambios" (Paulo Coelho) Jolgorio sexual, palabra La mezcla sexo y drogas no solamente es un problema de salud pública, debe serlo también de moral porque están interconectados Tiempos de sangre y lágrimas De un tiempo fecundo en calor de sangre y banderas libertarias