Descubre todos los beneficios que el café le aporta a tu cuerpo Los componentes de esta bebida bloquean las moléculas que son responsables de generar estrés

martes, 10 de agosto de 2021, 09:16 h (CET)

martes, 10 de agosto de 2021, 09:16 h (CET) El café es el motor de inicio de cada mañana y también la excusa perfecta para compartir con los amigos un rato agradable. Su sabor y aroma son inconfundibles, hay de diferentes tipos, intensidades, texturas y combinaciones, para todos los gustos, por eso no es de extrañar que sea uno de los productos más consumidos en todo el mundo. ¿Lo mejor? Además de su delicioso sabor también proporciona numerosos beneficios a la salud en general.



Si eres un apasionado por el café, en el blog para cafeteros podrás encontrar mucha más información sobre este grano de exquisito olor y textura que termina convirtiéndose en una de las bebidas más populares del mundo y también más saludables. De hecho, ¿sabías que el consumo de café de forma regular reduce las probabilidades de desarrollar diferentes tipos de enfermedades graves como cáncer o ictus cerebral? Los beneficios del café para la salud El café es delicioso y la bebida predilecta de muchas personas para comenzar el día con energía, pero además es sumamente beneficioso para el óptimo funcionamiento del organismo. Recientes estudios han desmontado falsas creencias con respecto a esta bebida y han demostrado que no solo no tiene incidencia en el desarrollo de una amplia variedad de enfermedades, sino que por el contrario, aporta numerosos beneficios.

Por supuesto, el café por sí solo no es una bebida milagrosa, pero es importante saber que lo que consumimos es saludable, por lo que combinado con una dieta general equilibrada y un poco de actividad física, podemos reducir las probabilidades de desarrollar ciertas enfermedades y disfrutar de una mejor calidad de vida. A continuación, algunos de los principales beneficios de consumir café:

Antioxidantes: el café se encuentra entre los principales alimentos que aportan una gran cantidad de antioxidantes al organismo. Es importante recordar que los antioxidantes son esenciales para proteger al organismo de los radicales libres y el daño celular. La degeneración celular es uno de los factores responsables de la aparición de enfermedades como el cáncer y el café evita esa degeneración o al menos la reduce significativamente.





Salud mental: otro importante beneficio que aporta el café es la estimulación del sistema cognitivo. Se ha demostrado que quienes consumen varias tazas de café al día (entre tres y cinco), tienen menos probabilidades de desarrollar enfermedades como demencia o Alzheimer. La cifra es impresionante; un 65% menos de probabilidades de sufrir cualquiera de estas dos enfermedades.





Estimula los sentidos: el café es un estimulante natural, por eso lo tomamos cuando tenemos sueño y deseamos estar más alertas. Además, el café es un gran aliado para mejorar nuestra memoria y la salud mental general.





Digestivo: otra ventaja interesante del café es que activa la producción de la bilis, estimula la secreción gástrica y activa la contracción de la vesícula biliar, todo esto se traduce en un potente digestivo.





Menos estrés: los componentes del café bloquean las moléculas que son responsables de generar estrés. Por eso es recomendable tomarlo en momentos de ansiedad, tristeza o depresión. Relación entre el café y enfermedades graves Hace algunos años se extendió la noticia de que el café era perjudicial para la salud, entre otras cosas, porque supuestamente incidía en la aparición de enfermedades como el cáncer. Sin embargo, se ha demostrado que esta bebida no tiene ninguna relación con la aparición de esta enfermedad, por el contrario, reduce las probabilidades de que aparezca gracias a su alto contenido de antioxidantes.

De hecho, hay suficientes indicios para establecer una relación entre el consumo de café y una reducción significativa de padecer diferentes tipos de cáncer, especialmente de mama, vejiga, próstata, cavidad bucal, faringe, colorrectal, endometrio, hígado y páncreas, entre otros.

Adicionalmente, el café también es beneficioso para reducir el riesgo de padecer enfermedades metabólicas como diabetes tipo II y neurológicas, como es el caso del Parkinson, Alzhéimer y demencia. Por supuesto, como cualquier otro alimento o bebida, es recomendable que el consumo sea moderado.

