Aborto 2021. Nadie desprotegido por la ley

Aborto 2021. De derecho y de hecho, todos protegidos. Nos enteramos por la Prensa: Ex-diputados del PP denuncian, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el retraso en la resolución del recurso planteado contra la ley del aborto.

Una cosa es clara: el aborto se opone al derecho a la vida, un derecho natural que reconoce nuestra Constitución en su artículo 15: “ Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte (…)”.

No se puede entender que, en pleno siglo XXI, se obvie ese derecho fundamental. La vida empieza en la concepción y su desarrollo es continuo desde su comienzo.

Castigar con pena de muerte a niños inocentes, es exponente de degradación moral. Cuando las leyes no amparan el derecho a la vida de quienes no pueden defenderse, está claro que no se avanza en lo esencial. ¿Podremos hablar hasta de supuestos derechos si no respetamos el más elemental?

No se entiende que personas de bien abusen de su estatus político para tergiversar leyes y, así, permitir que se pueda matar impunemente a seres humanos. ¿Será ignorancia? Pues de qué consecuencias… tan letales. Esperemos que el Tribunal Constitucional sea sensato y nadie, nacido o por nacer, quede fuera de la protección de las leyes.