Yared Ayala: 'la voz'. Mujer polifacética, voz espectacular, alma solidaria “Escucho música a través de mi cuerpo. Incluso cuando estoy mezclando canciones en el estudio de grabación, si no me muevo, sé que algo anda mal" José Luis Ortiz

sábado, 31 de julio de 2021, 11:09 h (CET) Nuevamente en tierras mexicanas tengo el placer de volver a entrevistarme con una mujer muy especial, polifacética. Una persona que jamás se da por vencida y deja atrás las críticas que solo destruyen. Una artista que siente la música en el cuerpo y por eso tiene esa facilidad de transmitirla al mundo entero, por eso es la “Voz”. Una mujer de un atractivo que sobrepasa el encanto hasta el hechizo personal. Una gran mujer. Recuerdo cuando nuevamente nos volvimos a reencontrar me comentó: “Escucho música a través de mi cuerpo. Incluso cuando estoy mezclando canciones en el estudio de grabación, si no me muevo, sé que algo anda mal. Las caderas no mienten”. Ahora somos dos amigos que estamos tomando un café más que una entrevista. Gracias amiga por tu tiempo.



¿Cómo fue tu infancia? Creo saber que antes que la música fue la escritura, ¿no? ¿Puedes contármelo, por favor?

Mi infancia fue de lo más linda, soy hija de padres muy jóvenes y hubo muchos retos pero viví en un ambiente de amor y siempre apoyada por mi familia. Comencé a escribir muy niña, aprendí a leer y escribir desde muy pequeña y a los 6 años escribí mi primer cuento. Y a los 8 mi primera canción.

En esta búsqueda de las artes y de la música, ¿quién te ha ayudado? Por una parte mis maestros de escuela que siempre vieron mi habilidad para las artes, por otro lado mis padres que aunque no tenían idea de cómo encausarme siempre conté con su apoyo moral y anímico pero básicamente puedo decir que yo misma fui mi gran apoyo por nunca abandonar mis sueños y aferrarme a ejercer mis pasiones

Tú has reinventado la Salsa y la has bautizado Salsa Urbana. ¿Puedes hablarnos de ello? Es increíble cuando sabes el camino justo que tu corazón te indica. Desde que descubrí la salsa me enamoré perdidamente de ella. Fue una canción del gran Willie Colon, lo recuerdo bien. Aunado a eso mi pasión por el rock también estuvo presente desde siempre así que decidí hallar una manera de unirlos en armonía. El ritmo y sensualidad de la salsa con la fuerza y energía del rock, hip hop y música urbana. Y así nació para mí "La Salsa Urbana". No por ello digo que yo haya descubierto el hilo negro jejeje pero las tendencias musicales actuales me han llevado a ese género increíble y poco explorado.

Ahora se te reconoce como la Voz de la Salsa del siglo XXI, ¿Qué piensas de ello y que te parece tener ese honor, compartir el espacio con la gran “Princesa de la Salsa”, la India? ¡Es un honor y una responsabilidad enorme! Aun no sé si soy digna de orar ese título, pero me esfuerzo día a día por dar mi mejor de mí por todas aquellas personas que han creído en mí y en mi música. Ojalá pueda tener la honra de representar a mi México por todo el mundo con este género.

Se te ha considerado como una de las grandes cantantes latinas de este nuevo siglo ¿ Qué opinas de ello? ¿Con que tipo de estilo te sientes más identificada, boleros, baladas, salsa,….? A lo largo de mi carrera he cantado muchos géneros musicales, desde trova hasta bachata, pasando por música en inglés y cumbias. ¡Pero tengo que reconocer que mi público gusta de solicitarme baladas en los conciertos y por supuesto salsa! Que ya es género con el que me reconocen a donde quiera que voy.

Eres el claro ejemplo de una mujer empoderada y que se ha formado a si misma ¿Qué opinas de la situación actual de la mujer, que sigue luchando por la Igualdad en un mundo, todavía dominado por una sociedad masculinizada o patrialcal? Empoderamiento es una palabra fuerte, ya que el poder puede ser un arma de dos filos, nos da valor y fuerza, pero en exceso puede insensibilizarnos y fabricar un orgullo mal entendido. Por eso creo firmemente en el equilibrio de la mentalidad y el proceder de una mujer y cualquier ser humano. No estoy a favor de la igualdad, porque hombres y mujeres somos hermosamente diferentes, creo en la equidad y esa lucha continúa y seguirá hasta que logremos entender que todos tenemos derechos primordiales, que la violencia en cualquier expresión no es el camino y que la educación comienza en casa.

¿Con que cantante actual querrías hacer un dúo?

Uf… Totalmente con Marc Anthony. Es uno de mis ídolos más grandes y de enorme influencia musical para mí.

¿Cuántos sueños tienes todavía pendientes por realizar? Muchos, muchos. Cada vez que realizo un sueño más me doy cuenta que despertó otro más y así voy por la vida realizando sueños y disfrutando el camino. Estoy convencida que el motor de nuestra existencia son los sueños que se gestan en el corazón.

¿Cómo ves el mundo del amor, desde la perspectiva de Yared mujer y Yared artista global (música, actuación y canción)? El amor es el quinto elemento. Y así como el aire, el agua, el fuego, la tierra... El amor es necesario para la vida. Siempre trasmutando y creciendo. Y en el ámbito musical, actoral, artístico en general siempre es la musa que nos inspira a crear.

Unas palabras para los lectores y lectoras Me encantó esta entrevista y solo puedo decirles que se atrevan a vivir sus sueños, a crear su propia historia y a creer en ustedes mismos sin importar lo incierto que pueda ser el camino. El corazón nunca se equivoca. Gracias por la charla y los invito a que me sigan en mis redes sociales: Tlazocamati.

