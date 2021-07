Angelini Pharma y Lumira Ventures lanzan el Fondo Angelini Lumira Biosciences (ALBF) Comunicae

viernes, 30 de julio de 2021, 13:46 h (CET) Angelini Pharma invertirá 35 millones de dólares estadounidenses y será el único inversor en este innovador fondo. ALBF invertirá en compañías en fase inicial que desarrollan medicamentos para tratar trastornos del sistema nervioso central y enfermedades raras. ALBF complementará el Fondo IV de 220 millones de dólares estadounidenses de Lumira, anunciado a principios de este mes Angelini Pharma, parte del grupo privado Angelini Holding, y Lumira Ventures han anunciado el lanzamiento del Fondo Angelini Lumira Biosciences (ALBF). El fondo, que será gestionado por Lumira Ventures, una importante empresa norteamericana de capital riesgo dedicada a las ciencias de la vida, se ha creado para invertir en compañías en fase inicial en los mercados de Canadá y Estados Unidos, que están desarrollando tratamientos farmacéuticos para trastornos del sistema nervioso central (SNC) y enfermedades raras. Angelini Pharma destinará 35 millones de dólares a ALBF y será el único inversor institucional en este fondo específico.

En palabras de Pierluigi Antonelli, CEO de Angelini Pharma: "Estamos encantados de tener la oportunidad de trabajar con Lumira para crear una cartera de inversiones en compañías que desarrollan tratamientos de vanguardia en áreas con grandes necesidades médicas no cubiertas. La creación de ALBF representa un paso importante en la expansión de la estrategia de innovación y venturing corporativo de Angelini Pharma, y nos dará acceso a algunas de las tecnologías más innovadoras en nuestras áreas de interés que se están desarrollando en EE. UU. y Canadá. Este proyecto, tras la adquisición de Arvelle Therapeutics y la inversión en el estudio europeo Argobio creado recientemente, es otro paso importante hacia nuestra ambición de ser un líder en innovación en Brain Health y enfermedades raras. También confirma el apoyo esencial de nuestros accionistas a la estrategia de crecimiento que hemos estado ejecutando en los dos últimos años".

Francesco Paolo di Giorgio, Director Global de I+D, Innovación Externa y Venturing Corporativo de Angelini Pharma comentó: "ALBF combina un enfoque innovador de venturing corporativo con una estructura de capital riesgo demostrada. Angelini Pharma utilizará su experiencia en tratamientos del SNC, el desarrollo de fármacos y su amplia red europea para apoyar a Lumira en la identificación de los programas terapéuticos más prometedores y prestar apoyo y asesoramiento para ayudar a las compañías de su cartera de productos a alcanzar el éxito. Lumira gestionará el Fondo y utilizará su experiencia y su red para ayudar a Angelini Pharma a cumplir sus objetivos estratégicos y lograr un rendimiento financiero acorde con el riesgo de invertir en compañías de ciencias de la vida en fase inicial".

"Contamos con una larga trayectoria de trabajo de éxito con socios estratégicos corporativos, como Angelini, para brindarles perspectivas únicas del mercado local y acceso a innovaciones que respaldan sus objetivos comerciales a largo plazo", señaló Peter van der Velden, Director General de Lumira Ventures. "Consideramos que este tipo de colaboraciones son muy favorables para nuestras principales actividades de inversión, y nos complace enormemente asociarnos con una compañía que comparte plenamente nuestra visión y nuestra pasión por crear una cartera de inversiones en compañías que desarrollan tratamientos de vanguardia en áreas con grandes necesidades médicas no cubiertas".

Angelini Pharma también invertirá 5 millones de dólares estadounidenses como socio limitado en Lumira Ventures IV, un fondo dedicado a las ciencias de la vida de 220 millones de dólares estadounidenses, anunciado la semana pasada. A principios de este año, la compañía invirtió y participa activamente en Argobio, un estudio europeo creado recientemente dedicado a las ciencias de la vida.

Acerca de Angelini Pharma

Angelini Pharma es una compañía farmacéutica internacional que forma parte del grupo privado italiano Angelini. Angelini Pharma tiene el compromiso de ayudar a los pacientes en las áreas terapéuticas del sistema nervioso central y la salud mental, las enfermedades raras y la atención sanitaria al consumidor. En los últimos 50 años, Angelini Pharma ha obtenido reconocimiento internacional en el campo de la salud mental por sus importantes esfuerzos para mejorar el tratamiento de los pacientes con trastornos mentales gracias a importantes moléculas desarrolladas internamente (como la trazodona) y a su compromiso en la lucha contra el estigma de la salud mental. Angelini Pharma opera directamente en 20 países con casi 3000 empleados, y comercializa sus productos en más de 50 países a través de alianzas estratégicas con los principales grupos farmacéuticos internacionales. Para más información, visitar www.angelinipharma.com.

Acerca de Lumira Ventures

Lumira Ventures es una empresa norteamericana de capital de riesgo en el sector de la asistencia sanitaria con una trayectoria de dos décadas invirtiendo en compañías biomédicas transformadoras. La empresa es un inversor en varias etapas que se asocia con emprendedores impulsados por misiones e inversores afines para crear compañías innovadoras en los sectores de la biotecnología, los dispositivos médicos y la salud digital. Estas compañías están aprovechando las innovaciones en rápida evolución en los ámbitos de genómica, terapia celular, terapia génica, bioingeniería, robótica e inteligencia artificial para desarrollar productos de alto impacto, a menudo transformadores para los pacientes, al tiempo que generan una rentabilidad excepcional para los inversores y un valor económico significativo para la sociedad. Hasta la fecha, las compañías de Lumira han aportado decenas de innovaciones biomédicas al mercado, lo que ha afectado a la vida de más de 1000 millones de pacientes en todo el mundo y ha generado más de 70 000 millones de dólares de ingresos acumulados. Lumira Ventures gestiona sus actividades desde oficinas en Toronto, Montreal, Vancouver y Boston.

