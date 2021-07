Análisis de los datos de la Encuesta de Población Activa del 2º Trimestre de 2021 Comunicae

viernes, 30 de julio de 2021, 10:42 h (CET) "Dentro de la extrema dificultad para hacer proyecciones, puede esperarse que en el tercer trimestre de 2021 el número de ocupados llegue a 19,85 millones (677.100 personas más que un año antes; +3,5% interanual)". Estas previsiones, dadas a conocer hoy por el Adecco Group Institute, el centro de estudios y divulgación del Grupo Adecco, vienen a confirmar que la recuperación económica está en marcha Acaban de conocerse los datos de la última Encuesta de Población Activa, correspondientes al segundo trimestre de 2021, que realiza el Instituto Nacional de Estadística. Son más de un millón de ocupados más que un año antes (+5,7%). Este incremento sirve para recuperar el 90% de los empleos perdidos hace un año e interrumpe una serie de cuatro trimestres consecutivos con destrucción interanual de empleo.

Para Javier Blasco, director del Adecco Group Institute: “Los datos del segundo trimestre han resultado mejores de los esperados, lo que señala que la economía se recupera con vigor. Aunque varios elementos juegan a favor de la continuidad de la recuperación (avance del plan de vacunación, mejora del turismo internacional, reducción del número de personas en ERTE, recuperación de la economía global y la política súper expansiva del BCE), los riesgos siguen siendo elevados. El primero de ellos, la aparición de nuevas cepas potencialmente inmunes a las vacunas. Tampoco puede olvidarse que la economía global se recupera sobre la base de estímulos fiscales y monetarios extraordinarios, por lo que no puede darse por garantizada su continuidad”.

“Dentro de la extrema dificultad para hacer proyecciones, dada la precariedad del contexto, pueden esperarse que, en el tercer trimestre de 2021 el número de ocupados llegue a 19,85 millones (677.100 personas más que un año antes; +3,5% interanual)”,avanza Blasco.

“Tras cinco trimestres de incrementos interanuales, la cantidad de parados podría descender hasta 3,34 millones (379.800 menos que un año antes; -10,2%). La tasa de paro se situaría en 14,4%, 1,9 puntos porcentuales por debajo que en el mismo trimestre de 2020”,finaliza Blasco.

Datos más destacados

En el segundo trimestre del año hubo 19,7 millones de ocupados. Son más de un millón de ocupados más que un año antes (+5,7%). Este incremento sirve para recuperar el 90% de los empleos perdidos hace un año e interrumpe una serie de cuatro trimestres consecutivos con destrucción interanual de empleo.

En términos interanuales, creció el empleo para ambos sexos, para todos los grupos de edad y tanto para españoles como para inmigrantes. Por nivel de formación, también creció el número de ocupados en los tres principales niveles. Es decir que la recuperación fue generalizada.

Se incrementó el número de ocupados en la Industria, los Servicios, la Construcción y también en Agricultura y ganadería. Desagregando la información se encuentra que, de las 16 ramas de actividad, el empleo sube en todas ellas. Los aumentos más marcados corresponden a Servicio doméstico, Finanzas y seguros, y Educación.

La subida del empleo, siempre en términos interanuales, benefició tanto a los autónomos (+2,7%) como a los asalariados (+6,3%), aunque en una medida mucho mayor a los temporales (+19,2%) que a los indefinidos (+2,6%).

El empleo aumentó en todas las autonomías, en especial en la Región de Murcia y Cantabria (+9,9%) en ambos casos. Solo se perdió empleo en Ceuta (-1%).

Pese al aumento del empleo, el número de parados creció por quinto trimestre consecutivo, lo que no ocurría desde 2013. El mismo ascendió hasta 3,54 millones (subida interanual de 175.800 personas; +5,2%).

La subida del paro se concentró entre los menores de 25 años y los mayores de 60. Subió el paro entre mujeres (+12%), pero bajó entre los hombres (-1,7%). A nivel autonómico, hubo incrementos significativos del número de parados, por ejemplo, en La Rioja (+21,7%) y Canarias (+20,3%), así como caídas de relieve en Murcia (-10,2%) y Aragón (-8%).

La tasa de paro fue de 15,3%, una décima menos hace un año. La proporción de parados subió para los mayores de 40 años y bajó para los menores de esa edad. La tasa de paro fue más alta para las mujeres, pero se redujo entre los hombres.

Canarias tuvo el mayor incremento de la tasa de paro (+3,2 puntos porcentuales, hasta 24,7%, la mayor a nivel autonómico), mientras que Murcia registró el mayor recorte (-2,5 p.p., hasta 13,2%). La menor tasa de paro corresponde al País Vasco (10%). Si se quiere más información, dejan la webinar con la presentación de estos datos y posibles escenarios para la próxima EPA: https://www.youtube.com/watch?v=W0pjSJnI7XU

