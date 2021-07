¿El vapeador es la solución para dejar de fumar? - por Vapeador.info Comunicae

jueves, 29 de julio de 2021, 15:02 h (CET) Un vapeador es una especie de cigarrillo electrónico que consiste en la inhalación de vapor creado por este. Estos vapeadores contienen unos cartuchos recargables rellenos de un líquido que suele contener un porcentaje de nicotina, sabores y contenidos químicos Una de las soluciones para dejar de fumar es el vapeador o cigarrillo electrónico. Hay que tener en cuenta que no garantiza 100% el dejar de fumar, pero al menos vapear es mucho menos perjudicial para la salud que el tabaco. Al vapear, se aspira la combustión de una serie de hierbas y hojas vegetales, que al calentarse estas sustancias utilizando un dispositivo electrónico, estas pasan a convertirse en vapor.

El vaper cuenta con 4 recambios de nicotina diferentes:

-0 mg: esta no contiene ninguna cantidad de nicotina, así que, es similar a la experiencia de fumar, pero sin ningún tipo de nicotina y adicción a ella.

-1/6 mg: este es llamado tabaco light. Este tipo de nicotina está enfocado a aquellas personas que fuman esporádicamente, así que, contiene muy poca cantidad de nicotina.

-7/12 mg: es para los fumadores habituales. Contiene ya un grado alto de nicotina y es ideal para aquellas personas que fuman habitualmente.

-13/20 mg: esta es para los llamados “fumadores empedernidos”. Este tipo de recambio está diseñado para aquellas personas que fuman habitualmente, pero de una manera muy potente.

Existen diferentes tipos de sabores para poder introducir en el vapeador.

-Sabor a tabaco

Este sabor es el típico sabor a tabaco clásico, así que, es el ideal para aquellos fumadores que consumen tabaco muy habitualmente. Se puede elegir entre 5 tipos diferentes de concentración de nicotina; 6, 12 o 19 mg/ml. También se puede vapear sabor a tabaco, pero sin ninguna concentración de nicotina.

-Sabor fresco mentolado

Este sabor es ideal para aquellas personas que adoran el sabor intenso y fresco. También se puede elegir entre diferente concentración de nicotina dependiendo del tabaco que fumes.

-Sabor afrutado

Existen distintos sabores. Algunos de ellos son con sabor a mango y albaricoque, cereza, manzana, eucalipto o se pueden coger packs con una gran variedad de sabores afrutados.

-Sabor a bebida

Se puede escoger entre una gran variedad de sabores a bebida dependiendo de cual sea la favorita de cada uno. También se puede encontrar en diferentes grados de nicotina cada tipo de sabor.

-Sabor a postres

Estos se caracterizan por ser los sabores más golosos y más dulces. Se puede encontrar en diferentes sabores como sabor a tarta de queso, chocolate o fresa.

A la hora de elegir el tipo de vaper o sabor se debe tener en cuenta sobre todo el tipo de fumador que se es ya que se necesitará un tipo de nivel de nicotina u otro. Los sabores dependerán ya de los gustos de cada persona siendo que todos los sabores tienen diferentes niveles de nicotina.

