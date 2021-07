7 de cada 10 mujeres cuidan más su piel tras el uso de la mascarilla La industria cosmética sufrió una gran caída en el negocio a causa del abandono de algunos de los productos de maquillaje Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 28 de julio de 2021, 12:19 h (CET) La revista especializada en mujeres, estarguapas.com, ha observado el uso de maquillaje y cosméticos en las mujeres tras la pandemia. La llegada de la pandemia trajo consigo un complemento de moda y sanitario al que en España no estamos acostumbrados: las mascarillas. Este complemento además de poder usarse para la moda es totalmente necesario para proteger y protegernos de enfermedades, como en este caso el coronavirus.

Pero algo de lo que las mujeres han sido conscientes con la llegada de las mascarillas son los cambios en las rutinas de belleza: los pintalabios dejaron de usarse y la piel necesita de cuidados más específicos. Incluso muchos hombres han remitido la aparición de acné a raíz del uso prolongado de las mascarillas.



En cuestión de salud y cuidado de la piel, han aparecido en el mercado numerosos productos específicos para el tratamiento de este acné localizado en la mitad inferior del rostro. El 30% de los españoles se cuida la piel facial, indistintamente del sexo, aumentando un 5% con respecto a antes de la pandemia. A pesar de este crecimiento en el cuidado de la piel facial, la industria cosmética sufrió una gran caída en el negocio a causa del abandono de algunos de los productos de maquillaje más usados como pueden ser los pintalabios o las bases de maquillaje.

La mascarilla, al cubrir la mitad inferior del rostro, hace innecesario el uso del maquillaje labial y muy incómodo el uso de maquillaje facial, ya que el roce durante horas con la tela terminaba borrando o removiendo el maquillaje. Por el contrario se comenzó a focalizar el esfuerzo en resaltar las miradas y el maquillaje de ojos, el cual sí ha mantenido su cuota de ventas. Son numerosos los consejos que se pueden encontrar por internet para embellecer la mirada y hacerla más atractiva, intentando desviar la mirada de las mascarillas.

Este verano finalmente se ha eliminado el uso de las mascarillas al aire libre en todo el territorio español, lo que ha producido un aumento significativo en las ventas y el uso de maquillaje, ya que además el buen tiempo propicia a salir más y usarlo en mayor medida. Las mujeres han decidido no perder las buenas costumbres adoptadas durante la pandemia, por lo que se cuidan más y con productos cada vez más especializados.

Haciendo una encuesta entre las lectoras de estarguapas.com hemos querido comprobar como estas nuevas costumbres de cuidado facial han sido adquiridas y no abandonadas tras dejar de usar la mascarilla al aire libre.

4 de cada 10 mujeres no se cuidaba la piel facial antes de la pandemia. El tiempo es el mayor factor que jugaba en contra de estas rutinas de cuidados personales. El estrés y la prisa eran constantes y la rutina de cuidado de la cara conlleva dedicarle un tiempo del que no se disponía. Al tener que quedarnos en casa, muchas mujeres utilizaron ese tiempo “extra” para aprender a cuidarse correctamente.

7 de cada 10 mujeres cuidan más su piel tras el uso de la mascarilla. Los buenos hábitos adquiridos durante el uso continuo de la mascarilla, ha llegado para quedarse en la rutina facial de muchas mujeres. Conocer bien los productos, dedicarle tiempo y saber cómo se aplican, son ahora parte del día a día.

1 de cada 10 mujeres ha dejado de maquillarse tras la pandemia. Algunas mujeres han optado por no volver a usar maquillaje, siendo el uso de la mascarilla “la excusa perfecta” para dejar de aplicarse productos de belleza. Aunque sí continúan con tratamientos cosméticos como la hidratación o la protección solar. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas 7 de cada 10 mujeres cuidan más su piel tras el uso de la mascarilla La industria cosmética sufrió una gran caída en el negocio a causa del abandono de algunos de los productos de maquillaje El trasplante capilar en la mujer, ¿tema tabú? La propia infección por coronavirus provoca caídas intensas de pelo en las semanas posteriores a sufrir la enfermedad Te contamos las tendencias en joyería y bisutería de este verano En época estival tenemos que adaptar a nuestros looks los complementos que usamos ​Una vida de ensueño en Terrazas de Valdebebas El proyecto ya cuenta con los servicios básicos como colegios, supermercados, farmacias u hospitales, como el Hospital Isabel Zendal ​Algunos consejos para conseguir una imagen impecable estas vacaciones Es momento de una puesta a punto para devolver la belleza perdida a nuestro cuerpo y también a nuestro rostro