«Me gustaría aparecer en una película con Johnny Depp; es mi referente»

«Hacer las Américas» o «perseguir el sueño americano» eran expresiones, ya casi en desuso, para definir lo que hizo el actor, y ahora también escritor, José Torresma (Palma de Mallorca, 1976) cuando, en 2016, decidió embarcarse en un viaje nada menos que a la meca del cine. De su experiencia se trajo recuerdos, amigos, varios papeles y un montón de anécdotas que ahora publica, de la mano de Caligrama, en su Aventuras y desventuras de un actor en Los Ángeles.



¿Cómo era la situación del actor José Torresma cuando se decide por lanzarse a la aventura?

Mi situación personal y profesional estaban en un mal momento. No tenía trabajo como actor, no me salían castings y, además, a nivel personal, me sentía deprimido y frustrado.Necesitaba huir, una huida hacia adelante.

Ser actor en Estados Unidos debe de ser toda una experiencia, ¿cómo fue? Efectivamente, trabajar como actor allí supuso un aprendizaje a todos los niveles,tanto personal, profesional, como vital. Tuve suerte de conseguir una representante y mánager que apostó por mí desde el principio.Eso me facilitó mucho las cosas. Conseguí actuar en dos obras de teatro independiente:Wonderwomen, de la que era coprotagonista, y Poe, a Blackwood Tale, una adaptación sobre las tablas de Edgar Allan Poe, el famoso novelista y escritor.

También participé en una película independiente titulada The Red Thread(El Hilo Rojo),en la que interpretaba a un pintor bohemio muy seductor. Participé en ocho cortometrajes como actor principal y coprotagonista que estaban avalados por la UCLA (University of California, Los Angeles) y la New York Film Academy.

¿Es duro ser extranjero en Estados Unidos? No es fácil.Sobre todo porque se necesita un visado si vas a quedarte una estancia larga.Yo tenía un visado de estudiante porque me inscribí en un curso de interpretación,pero, al ser ese tipo de visado, no podía trabajar legalmente,y vivir allí es muy caro.Entonces, no me quedó otro remedio que buscarme la vida para conseguir trabajo y poder salir adelante.

¿Tenemos una percepción distorsionada de la vida en Estados Unidos a través de los medios?

Sí, eso creo. EEUU siempre se ha sabido vender muy bien,sobre todo con su cine, sus series y programas de televisión. Eso te crea una visión idílica del país que no sucede en la realidad.Entonces, al vivir allí, te das cuenta de la suerte que tenemos de vivir en España. Una de las decepciones que me llevé fue al visitar el famoso Paseo de la Fama: es más pequeño y menos ancho de lo que nos muestran en la televisión y el cine. Esa es una metáfora clara de lo que sucede en EEUU, no todo lo que brilla es oro.

¿Cómo te decidiste por escribir tu historia en Aventuras y desventuras de un actor en Los Ángeles? En medio de la pandemia estaba muy aburrido y sentí que sería una buena idea escribir todo lo que me había pasado en EEUU durante esos tres años. Dándole vueltas, me di cuenta de que, precisamente, todo lo que me ocurrió allí parecía una película de ficción y que valía la pena contarlo. Así que empecé a escribir cada día entre dos y tres páginas, y en un mes y medio tuve el manuscrito terminado.

¿Cómo ha sido la experiencia de publicar con Caligrama? Muy buena. Trabajar con Caligrama es muy sencillo. El equipo de la editorial te facilita muchísimo el trabajo. Te aconsejan, pero la última palabra siempre la tiene el autor.La recomiendo por su profesionalidad y por su trato amable y atento.Estoy muy satisfecho.

Participas en la película La lista de a la mierda, de Netflix, ¿es un final feliz a la aventura americana o solo es el comienzo?

Yo lo veo más bien como un comienzo a una nueva etapa en mi vida profesional. Mi aventura americana terminó, pero puede continuar en el futuro, aunque, evidentemente, ya no seré el mismo chico que se fue para probar suerte, he cambiado y evolucionado gracias a todo lo vivido, por tanto yo lo definiría más bien como «un punto y aparte».

¿Con quién te gustaría aparecer en una película? Pues lo tengo muy claro, con Johnny Depp. Es el actor que más admiro de la industria de Hollywood. Mi referente. En mi libro cuento una anécdota acerca de Johnny Depp, jejeje.