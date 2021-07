​Lo más moderno y lo más antiguo de Valencia Fundada en el año 138 a.C., con más de 2000 años de historia a sus espaldas, presume de ser una de las ciudades más históricas de Europa Redacción

lunes, 26 de julio de 2021, 13:52 h (CET) Una de las principales ciudades del mediterráneo, que ha sabido conjugar lo antiguo con lo moderno, en una simbiosis perfecta, que se alimenta continuamente con las diferencias de las que son testigos sus calles y plazas es Valencia. Por ejemplo, su casco antiguo, está considerado como uno de los más grandes de Europa, hablando del noble pasado de dicha capital, tanto económica, como culturalmente. Para los amantes de la arquitectura antigua hay infinidad de edificios históricos, a disposición de quienes quieran visitarlos. Todo esto nos hace merecedores de un turismo constante, a lo largo de todo el año.



En el extremo opuesto, tenemos la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Dentro de las opciones de ocio que nos muestra dicha ciudad, podemos encontrar, bares, restaurantes o casinos, en los que es fácil encontrar un mundo de juegos y sensaciones como pueden ser, la ruleta, slots, o juegos de blackjack, esto es gracias a la ubicación tan perfecta que tiene, así como del clima templado del que goza todo el año. La buena noticia es que si queremos disfrutar de estos juegos desde el hotel o nuestro hogar, también es posible acceder a estos juegos de forma remota es decir, a través de la web o aplicaciones móviles, lo que nos permite jugar sin horarios, desde cualquier sitio y además ofreciéndonos un catálogo amplísimo de juegos.

Visitando el casco antiguo

Fundada en el año 138 a.C., con más de 2000 años de historia a sus espaldas, presume de ser una de las ciudades más históricas de Europa, por su suelo han pasado distintas civilizaciones, tales como los visigodos, musulmanes o romanos. Reflejando las huellas de las distintas gentes que han poblado sus calles. Es una ciudad llena de arte, consolidado en cada piedra de cada monumento, esto se descubre casi por casualidad, simplemente paseando por sus callejuelas o sus rincones. Caminando tranquilamente, puedes descubrir lugares como la Catedral, la Basílica de la Virgen de los Desamparados o el Mercado Central, si continúas paseando también te puedes encontrar con la Lonja de la Seda, del gótico civil, y la considerada por muchos como la Capilla Sixtina valenciana: La Iglesia de San Nicolás.

Visitando la Valencia actual

La joya de la corona de la ciudad moderna de Valencia, es sin duda alguna la Ciudad de las Artes y las Ciencias, un complejo con un diseño vanguardista , que alberga en su interior, cines, museos, teatros y otros espacios.

Bioparc Valencia es un recinto diseñado con la idea de sumergir al visitante en una recreación de los hábitats naturales de los animales e insectos, vegetación, paisajes, etc. Considerado como uno de los mejores parques del mundo, nos ofrece unas experiencias únicas sin barreras naturales, y pudiendo hacernos sentir como si verdaderamente estuviéramos en la extensa llanura africana.

Gastronomía valenciana

Dentro de la cocina valenciana, podemos encontrar un claro ejemplo de la cocina mediterránea, donde los productos de la huerta (fresquísimos) acompañan perfectamente con los manjares que nos ofrece nuestro mar, estos son básicamente los productos más utilizados dentro de las cocinas valencianas, pero no nos podemos olvidar de que cada zona tiene su micro gastronomía.





En el interior de la provincia, cada uno aplica los productos locales de cada lugar. La Paella por ejemplo, ese plato ya internacional al haber pasado las fronteras de toda la región y símbolo de nuestra tierra, pero no es el único, también podemos encontrar la Fideuá, sepia con ali-oli y otros tantos platos del recetario valenciano.

