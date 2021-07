Tapas, guía para comerse y beberse España. 2021/2022 Más de 700 restaurantes comentados en español e inglés, por afamados periodistas y expertos gastronómicos Jaime Ruiz de Infante

lunes, 26 de julio de 2021, 12:17 h (CET) Decía José Pla que la gastronomía es el paisaje en la mesa y Andrés Rodríguez, presidente de SpainMedia y editor y director de Tapas Magazine, ha conseguido que las páginas en este libro culinario ofrezcan un paisaje de los mejores establecimientos de España. “Nuestro foco no está en las estrellas Michelin –a las que queremos mucho–, sino en los lugares donde disfrutar la vida y donde comer bien. En cada comunidad autónoma tenemos un experto, uno de nuestros comilones, que nos recomienda adónde ir”. Afirma, con cierto orgullo Rodríguez.



Guía bien presentada y maquetada, con profusión de fotografías de los más afamados chefs; una redacción ágil y cultural, de primer orden en la que intervienen 16 periodistas y expertos gastronómicos de los más respetados del país, como los Premios Nacionales de Gastronomía Carlos Maribona, Mikel Zeberio o Marta Fernández Guadaño. Ellos informan al lector desde templos consagrados de la alta gastronomía hasta auténticas joyas culinarias con descripciones de platos y menús, sin olvidar el importante aspecto económico cuyo abanico va, a modo de orientación, desde los 19 € del menú de temporada del restaurante Torre del Salvador de Teruel, hasta los 225 € del Celler Can Roca de Girona y los 250 de L’Escaleta de Cocentaina.



Tapas, guía para comerse y beberse España. 2021/2022, de venta en quioscos y tiendas especializadas al precio de 10 euros.

TapasMagazine

TapasMagazine

Publicación de lifestyle y gastronomía, fundada en 2015, aborda todo lo relacionado con el hecho de comer, beber y disfrutar; desde las aperturas de restaurantes o las últimas tendencias culinarias y su estrecha vinculación con la cultura, los viajes y la moda. Por su labor informativa recibió, en 2017, el Premio Nacional de Gastronomía.

