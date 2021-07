"The Conjuring: el diablo me obligó a hacerlo" La nueva y cuarta entrega de la saga se va ahora a lo terrenal. No arriesga, porque no le interesa Tania Serrulla Aguilar

lunes, 26 de julio de 2021, 10:23 h (CET) Debo decir que soy una acérrima seguidora de la saga y a falta de buen cine de terror (del que te atraviesa las tripas y te hace dar un salto en el sofá o butaca) "Expediente warren" es una apuesta segura, comercial pero siguiendo una línea con la que inició la saga. Pero es verdad que deben innovar, evolucionar y dar algo nuevo para mantener encandilamiento e interés del público que hoy en día lo tenemos visto todo y a golpe de click. Casi incluso podemos crear nuestra propia peli de terror en plan "found-footage" de las que puedo nombrar algunas cintas.... (molaría, eh). Recuerdo, por ejemplo, "Groove Encounters".

Dicho esto, la nueva y cuarta entrega de la saga se va ahora a lo terrenal. No arriesga porque no le interesa. Incluso en los créditos iniciales se atreven a decir que fue uno de los casos que más impresionó a los warren llevandoles al límite de lo desconocido y cuestiónandoles su propia fé. (Lo dudo mucho, puro marketing, no es, ni de lejos, la historia más cruda o aterradora que vivieron, me cago yo en Anabelle).

Si bien nos plantean una trama sólida en la que siguen presentes las posesiones demoníacas, esta vez la historia evoluciona hacia algo más terrenal, y podriamos decir "tangible", como la brujería y los ritos satánicos de manos de una intrusa en la cinta. Nada nuevo pero sí para quienes estamos acostumbrados a los sustos de monjas y el terror empoderado en la cara de una Vera Farmiga que, si bien esta correcta, se mantiene lineal y no aporta mayor emoción de la que su marido nos ofrece en unos papeles que les empiezan a pesar.

Quizás sea el cambio de dirección (siempre se dice que es importante un buen director que sepa dirigir a los actores) que se nota en la producción, quizás sea que ya está todo visto y que la secuencia de Lorraine con la monja y el Caso Enfield puso el listón más alto (y los pelos de punta), pero esta vez la acción transcurre deprisa, demasiado rápido, todos se conocen el guion y el objetivo: recaudar dinero, así que para que complicarse, vamos a lo seguro y a casa.

Así que entramos en el caso de La familia Glatzer y el pequeño David que se encuentra con el primer encontronazo con la maldad, pero el amante de su hermana invita al maligno para que deje en paz al pequeño y así se inicia un infierno que dará lugar a un asesinato y a su vez a la intrusión de los warren en el sistema judicial al que tendrán que demostrar que el cuñado del pequeño cometió homicidio involuntario por posesión demoniaca y de ahí, las pruebas y el trabajo de los Warren.

Ed y Lorraine en todo su esplendor pero hasta en las canas se les nota que no lo están y ni los recuerdos del inicio de su romance servirán esta vez para insuflar el aterrador gancho del público fiel a la saga ni para cerrar un ciclo en su expediente. Habrá que llamar a la monja para que les de vidilla a ver si recuperamos. Y creedme, de terror sé un rato...

Nota: 6,5/10 Muy mejorable. Sustos: va, te levantas de noche a mear sin problema. A los cinco minutos te has olvidado de la peli y de la mujer en cuestión. Spoiler: El diablo no le obligó a hacerlo, más bien una mujer hija de un sacerdote que se obsesiona con el estudio de su padre y lo hace suyo.

