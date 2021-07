​Poetas y músicos se unen para salvar a una perra Se llama Tina y ​lo que se busca es devolverle la salud plena Ángel Padilla

sábado, 24 de julio de 2021, 11:11 h (CET) "Mirada noche

donde dolor aprieta el tierno tallo"

El haiku anterior ha sido escrito para la perra Tina por el escritor y profesor Matías Escalera, uno de tantos artistas unidos en la petición que se pretende hacer viral, para ayudar en su duro trance a la perra Tina, la cual actualmente está ingresada en un hospital veterinario, después de que Alicia y María, su familia humana, notasen que "Tina estaba algo decaída y al llevarla al veterinario nos informaron de que tenía una hemorragia interna y varias masas extrañas detectadas en la ecografía y radiografía." Tina, por ello, fue conducida al hospital veterinario más cercano con cuidados intensivos y, tras varios días ingresada y muchas pruebas, cuenta Alicia y María: "nos han dado la peor noticia que podían darnos. Tina tiene dos tumores localizados uno en el ovario y otro en el pulmón."

"El coste de la semana de ingreso -cuenta María-, la medicación y las pruebas que le están realizando superan ya los 2.000 euros y tenemos un presupuesto estimado para el tratamiento de al menos 3.500 más. Debido a la situación en que estamos viviendo, nos resulta imposible asumir el 100% de los costes veterinarios que permitirán que Tina tenga buena calidad de vida." Por eso han pedido ayuda. "Queremos darle a Tina vida. Tiempo"



Es por ello que han creado una petición de ayuda en el portal Gofundme.com, donde hasta el momento, a día 23 de julio de 2021 en que se redacta esta nota, se ha recaudado la cifra de 1.619 euros, para un objetivo de 3.300 euros.

Enterados de la situación, varios músicos y poetas se pusieron en marcha para generar una ola de publicaciones en las redes para visibilizar el caso, y están preparando un evento artístico para este sábado 24 en aras de recaudar dinero para ayudar a Tina.

El evento se realizará online desde la red facebook, desde donde desde las 17: 45 h. de este sábado 24 de julio hasta las 19:30 h. se realizarán actuaciones de músicos y poetas, que desde sus muros en directo comunicarán al mundo, por la salvación de la perrita, para pedir donativos.

"Es lamentable que a día de hoy los demás animales no puedan disfrutar de una sanidad pública como la de los seres humanos (que, dicho sea de paso, cada vez es peor por los indecentes recortes)", refiere la bióloga y animalista castellonense Rosa Más González, fundadora del Santuario Antiespecista Miguel Quintana. "No es justo que cuando los miembros no humanos de una familia caigan enfermos o muy enfermos, implique una espiral de gastos inasumibles". Más concluye que "Si convivimos con animales en casa, rescatados porque fueron abandonados sin el menor escrúpulo, familiares de pleno derecho, merecen idéntica protección y amparo que nosotros, para todo. Se les ha hecho trampa. Y se les sigue haciendo trampa".

Refrendan las palabras de la bióloga los artistas que se suman a este empeño fraterno hacia Tina. Por ahora, lo que se busca, es devolver la salud plena a la perra Tina; más adelante se espera que este inicio sea un arranque que encienda protestas y empeños para lograr una sanidad conveniada por el Estado con los centros veterinarios con idénticas garantías que la sanidad pública humana para nosotros.

El rockero valenciano Txus Bixquert, uno de los músicos que tocarán este sábado vía online para ayudar a Tina (asiduo colaborador en campañas de causas sociales), explica estar muy contento de poder ayudar con el arte para casos así.

Por su parte la familia humana de Tina agradece mucho el apoyo que está recibiendo desde distintos lugares. Alicia dice: "Yo siento que Tina está llegando a las personas, y está despertando algo muy bonito en los demás. Yo confío en que con esta energía algo tan básico y sin alma como el dinero, no va a ser el problema. Todo este apoyo nos reafirma en que nosotras nos vamos a dejar las uñas por que nada condicione sus ganas [de Tina]. Nos devuelve la esperanza de que podamos superar este bache y que se puede creer que hay mucho bueno fuera."

Los horarios de las actuaciones desde el portal facebook de los poetas y músicos confirmados son: 17: 45 h. Ángel Padilla 18:00 h. Rocío Ro 18: 15 h. Alberto García-Teresa 18: 30 h. Txus Bixquert 18: 45 h. Amanda Eznab 19: 00 h. Rock & Lee 19: 15 h. Fernando Barbero Carrasco

Han participado en sus redes, generando contenido musical y poético, apoyando, infinidad de artistas como los poetas Antonio Soto Alcón, Antonio Orihuela, Enrique Cabezón, Katy Parra Carrillo, Carmen Carrasco o los músicos John Conde, Electric Xandra, Pedro Montoto, Silvia Gers, Alfredo Pla u Óscar Sancho Lujuria. La lista es interminable, y sigue creciendo. Quien quiera sumarse, puede escribir al correo poetanimales@hotmail.com.

La Asociación Defensa Animal de Torrent - ADAT colabora en el diseño del cartel del evento. Así como en la coordinación de éste, las entidades Liberta y ASPAC.

Por último publicamos el poema que ha escrito el poeta Enrique Falcón (autor de la mítica obra "La Marcha de 150.000.000") para Tina y su grave circunstancia:

..... "Algunas de las cosas que trescientos donantes ..... .......... consiguieron llevar hasta la casa de Tina" ...........

Un rayito de huesos playas montearriba, quince alegres silbidos y un estanque de espejos.

Siete nuevas caricias, tres promesas con agua, ocho amigos de arena y otros cinco de viento.

Dos pulmones despiertos en los bosques sinfónicos, capsulitas de lino y esta paz sin cemento.

(Para estas ofrendas que hasta Tina llegaron, nuestra firme heredad de volver a ser perra).

................. [ un poema de Enrique Falcón ] ................ Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Poetas y músicos se unen para salvar a una perra Se llama Tina y ​lo que se busca es devolverle la salud plena El precio de la luz obliga al 74% de los españoles a cambiar sus hábitos de consumo Un 70% de los encuestados considera que las nuevas tarifas no sirven para reducir el impacto ambiental derivado del consumo eléctrico en los hogares Tener un perro es hoy más barato que hace tres años Día Internacional del Perro. “Estos animales han demostrado una vez más durante la crisis del coronavirus que son el mejor amigo del hombre” ​Consejos para alquilar un apartamento estas vacaciones de forma segura Es importante que las transacciones económicas se lleven a cabo únicamente una vez se haya visto el inmueble que se va a alquilar ​Se necesita niñera: se dispara la demanda de cuidado infantil en verano El cuidado de niños a domicilio se ha profesionalizado con una demanda de personal con formación académica en el sector y mayores de 24 años