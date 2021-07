Tener un perro es hoy más barato que hace tres años Día Internacional del Perro. “Estos animales han demostrado una vez más durante la crisis del coronavirus que son el mejor amigo del hombre” Redacción

miércoles, 21 de julio de 2021, 09:20 h (CET) Cada 21 de julio se celebra el Día Internacional del Perro, una conmemoración que se utiliza para dar una mayor visibilización y concienciación sobre los cuidados del mejor amigo del hombre. Las protectoras siempre han resaltado estas ideas y subrayan que, aunque adoptar a este compañero peludo no acarrea ningún tipo de coste, los cuidados del nuevo inquilino sí. De hecho, según el último estudio del comparador de precios idealo.es, un perro suele costar unos 37,19 € de media al mes. Aunque hay una buena noticia, acorde a estos datos, es un 3,08% más barato que antes de la pandemia, 38,37 € en 2019.

En la cúspide de los productos más caros se encuentran las afeitadoras de perros, con un precio medio de 84 €. Con todo, hay que subrayar que las esquiladoras suelen durar mucho tiempo y ayuda a ahorrar, ya que reduce las visitas al veterinario. En segundo lugar, se encuentran los accesorios, que son unos de los pocos productos que están hoy más caros que hace cuatro años, con una media de 70 €. En este caso los importes son muy dispares, ya que dentro de esta categoría se encuentran las casetas que llegan a alcanzar los 200 €, así como bozales que se pueden comprar por menos de 10 €.



Perros grandes VS perros pequeños

Otro de los productos más estables a la hora de cuidar a un perro es la comida, que se sitúa en un coste medio anual de más de 401,04 €. Sin embargo, en este caso hay grandes diferencias si lo que tenemos en casa es un Pastor Alemán, o si es un Yorkshire Terrier. Según revelan los datos de idealo, el precio anual de la alimentación para las razas pequeñas suele ser de 184,39 €, mientras que el pienso para los de raza grande se sitúan en 768,32 € al año.

En la parte baja de esta pirámide de precios nos encontramos con los juguetes, los arneses y las correas. Los peluches que tanto alegran a los perros tienen un coste medio de 12 €, siendo el producto más barato de todos los analizados por idealo. Asimismo, correas y arneses se suelen mover entre una horquilla de entre 17 y 21 €. Por otro lado, hay que subrayar que las camas y las cestas para los mejores amigos del hombre han sufrido también una enorme bajada en su precio, costando este año una media de 30,66 €, un 20% menos que hace cuatro años.

Vacunas también para ellos

Aparte de estos gastos hay que también hacer frente al veterinario. Según la Real Sociedad Canina de España (RSCE), las vacunas para los perros suelen tener un coste medio de entre unos 80 € y 200 €. A esto se le suma la implantación del microchip que suele rondar los 50 €, las visitas regulares que oscilan entre una horquilla de 100 y 200 € o la compra de medicamentos entre 100 y 300 €. Además, a todo ello, hay que incluir cualquier posible imprevisto que podría aumentar el gasto.

Estos elevados precios han hecho que los perros y el resto de mascotas hayan saltado al debate político. Dentro del acuerdo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, figura un apartado destinado para las mascotas en el que se estipula una bajada del IVA de los servicios veterinarios. Esta propuesta se quedó fuera de los Presupuestos Generales de 2021, pero el sector está presionando para que se incluya en los de 2022.

"Los perros han demostrado una vez más durante la crisis del coronavirus que son el mejor amigo del hombre", subraya Adrián Amorín, Country Manager de idealo. "Por ello, a la hora de adoptar una mascota hay que tener en cuenta el coste que suponen y tenemos que considerar que pueden surgir imprevistos. Con los comparadores como idealo, podemos encontrar todo el equipamiento necesario para cuidar nuestra mascota al mejor precio", sentencia Amorín.

