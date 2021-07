​Consejos para alquilar un apartamento estas vacaciones de forma segura Es importante que las transacciones económicas se lleven a cabo únicamente una vez se haya visto el inmueble que se va a alquilar Redacción

lunes, 19 de julio de 2021, 11:19 h (CET) El verano de 2021 está siendo totalmente diferente, con el plan de vacunación España ve la luz al final del túnel y sectores como el del turismo se van despertando del gran letargo en el que se han visto sumidos a causa de la pandemia. Coincidiendo además con el fin del estado de alarma y la llegada del buen tiempo, los españoles comienzan a planificar sus vacaciones, tanto es así que la oferta y demanda de pisos vacacionales se ha visto disparada- en un 175% y un 25% respectivamente- entre mayo y junio.

De esta manera, plataformas como Milanuncios se convierten en un ecosistema idóneo para conectar turistas y propietarios en el periodo vacacional. Desde esta plataforma ofrecen una serie de consejos para que los usuarios disfruten de sus vacaciones de una manera segura.



Detecta las señales que apuntan a un anuncio sospechoso

El primer paso para conseguir un apartamento de vacaciones es buscarlo y para ello hay que prestar máxima atención a todos los anuncios que ofertan inmuebles de este tipo:

● Es importante comprobar la redacción del anuncio: si te llama la atención la manera en la que está escrito- parece un texto automático o estar copiado y pegado- podría haber sido publicado por un bot. Además, si los precios son demasiado bajos en relación a las características del inmueble, se trata de una alerta muy clara para que rechaces dichas ofertas.

● Otra recomendación es desconfiar de aquellos anunciantes que no proporcionan sus datos en los apartados correspondientes, así como de aquellos que te invitan a contactar con ellos fuera de la plataforma indicando su e-mail o teléfono en el texto o fotografías de los anuncios, en lugar de en los apartados correspondientes.



● Aprovechando que Milanuncios no cuenta con servicio de calendarización de reserva, en ocasiones los anunciantes fraudulentos derivan a páginas falsas de otras conocidas plataformas de reserva vacacional. Para no caer en este engaño es importante fijarse en el dominio de la página web a la que ha sido derivado.

Comunicación con el propietario

Has encontrado lo que buscabas, ¿y ahora qué? Es el momento de ponerte en contacto con el anunciante:

● Siempre es recomendable la utilización del chat interno de la aplicación para una comunicación más segura. No obstante, también desconfía de aquellos arrendadores que rehúsan el contacto personal por teléfono.

● Otra señal de alerta para desconfiar por parte de los arrendatarios puede ser recibir del arrendador una foto de su DNI como garantía de veracidad del anuncio, es importante desconfiar de estos envíos aunque se trate de un documento oficial, los arrendatarios pueden acabar confiando y cayendo en la trampa.

● Guarda todos los mensajes intercambiados con el arrendador.

● Chequea que la vivienda realmente existe y los datos que te han proporcionado son los correctos.



● Si finalmente sigues adelante con el alquiler, es importante que toda esta gestión quede formalizada mediante un acuerdo de alquiler que certifique la operación y las condiciones del inmueble alquilado.

El momento del pago

Este momento es el que más incertidumbre y miedo genera, por eso aconsejamos, entre otras cosas:

● Que las transacciones económicas se lleven a cabo únicamente una vez se haya visto el inmueble que se va a alquilar.



● En el caso de ser inevitable pagar algún anticipo a modo de reserva, intentar que sea lo más bajo posible, nunca el 100% del precio, y hacerlo siempre a través de entidades bancarias seguras que permitan rastrear la operación, evitando enviar dinero a cuentas internacionales.

El uso de las plataformas de segunda mano está experimentando un crecimiento increíble en este área, miles de personas apuestan y confían en esta nueva forma de compra online para planificar sus vacaciones, y para que nada perturbe su descanso, recomendamos seguir estos consejos, que permitirán a los usuarios disfrutar de unas vacaciones seguras y sin preocupaciones.

