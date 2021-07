Segunda edición de las Ayudas a la Investigación Cinematográfica Luis García Berlanga Del 15 de julio al 30 de septiembre se pueden inscribir los proyectos para esta iniciativa, que se enmarca dentro del 'Año Berlanga' Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 16 de julio de 2021, 10:38 h (CET) La Academia de Cine revalida su apuesta por el programa de Ayudas a la Investigación Cinematográfica Luis García Berlanga poniendo en marcha una segunda edición, cuya convocatoria se ha abierto este jueves 15 de julio.



Los interesados en esta iniciativa que apoyará hasta tres proyectos de investigación relacionados con el conocimiento de la cinematografía española e/o iberoamericana, cada uno de los cuales recibirá una dotación económica de 12.000 euros, pueden inscribir sus proyectos desde este jueves 15 de julio –fecha en la que se han lanzado las Bases–, hasta el próximo 30 de septiembre, a las 14:00 horas. Las solicitudes se realizarán de manera telemática a través de la plataforma de inscripción, a la que se puede acceder desde la web de la Academia (www.academiadecine.com).



Los ganadores serán elegidos por un comité de selección compuesto por profesionales audiovisuales de distintos ámbitos.

El programa se dirige a personas físicas exclusivamente, mayores de edad, del ámbito académico y/o profesional, que sean nacionales o residentes habituales de países pertenecientes a la comunidad iberoamericana. En su afán de promocionar el progreso de la cinematografía, la institución impulsa estas ayudas al desarrollo de trabajos de investigación en colaboración con la Federación Iberoamericana de Academias de Cine (FIACINE) y las distintas academias que la integran.

Consciente de la falta de apoyo que tienen muchos campos de investigación historiográfica sobre el cine español e iberoamericano, que todavía quedan por explorar, la institución reivindica con este programa, por segundo año consecutivo, la importancia de seguir ahondando en la memoria de nuestra historia y nuestra cinematografía, coincidiendo además con la celebración del 'Año Berlanga' en 2021.

Los trabajos centrados en la obra creativa de Borau que nunca vio la luz ('Iceberg Borau', de Carlos Heredero), las prácticas de las escuelas de cine en el periodo franquista ('Lugar y significación de las prácticas del IIEC-EOC dentro del cine español del periodo franquista', de José Luis Castro de Paz y Asier Aranzubia Cob) y la figura del director de fotografía en el audiovisual iberoamericano ('La dirección de fotografía en el escenario audiovisual iberoamericano como herramienta de transformación creativa (2000-2020). Innovaciones profesionales, técnicas y estéticas entre el cine y la ficción seriada', de Concepción Cascajosa Virino e Irene García Martínez, fueron las propuestas elegidas en la primera edición de este programa. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Segunda edición de las Ayudas a la Investigación Cinematográfica Luis García Berlanga Del 15 de julio al 30 de septiembre se pueden inscribir los proyectos para esta iniciativa, que se enmarca dentro del 'Año Berlanga' ​Entrevista al escritor y poeta José Luis Ortiz "​Lo que entrego en mis obras no es más que parte de mi ser, de mi corazón" ​Un joven de Alboraya, entre los mejores graduados de España Màxim Lliso es uno de los mejores graduados en Ingeniería Civil de España, según la Sociedad Española de Excelencia Académica Y hasta la Antártica llegó #Poesíaalasocho La poesía nos hermana y no tiene fronteras ​Mía Esquivel es una niña prodigiosa Los padres deben comprometerse con sus hijos en inculcarles hábitos que les aporten lo mejor de este mundo