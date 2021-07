​Agosto: ¿cerrado por vacaciones? La tendencia es que los días libres no se concentren en un mes, sino que exista mucha más flexibilidad Redacción

@DiarioSigloXXI

jueves, 15 de julio de 2021, 12:31 h (CET) Hace años la normalidad en lo que se refiere al periodo vacacional residía en que las empresas, prácticamente, reducían casi al completo su actividad en el mes de agosto. Muchas, incluso cerraban en las semanas centrales de agosto y casi todos los empleados disfrutaban de sus días de descanso en ese mes. Sin embargo, tal y como destaca Grupo SPEC, tecnológica española especializada en soluciones de control horario y accesos líder en España, Portugal y América Latina, de un tiempo a esta parte, esto ha cambiado y la tendencia es que los días libres no se concentren en un mes, sino que exista mucha más flexibilidad.



Empresas líquidas

Uno de los motivos que hacen que no se concentren las vacaciones en agosto, es el paso hacia empresas líquidas. Es decir, las compañías han dejado de ser espacios “estancos”, inamovibles, y han dado paso a empresas líquidas, con flexibilidad horaria, digitales y móviles. Las compañías han empezado a “oficializar” el trabajo 100% en remoto, a dar más flexibilidad a sus trabajadores, a primar el trabajo por proyectos y a digitalizar sus procesos. Todo esto ha repercutido a la hora de planificar los periodos de descanso “las vacaciones de los empleados ya no se concentran sino que se plantean con periodos cortos, a los largo de la época estival, y existe una mayor flexibilidad a la hora de elegir fecha” comentan desde Grupo SPEC.

El teletrabajo

Tras la pandemia, el teletrabajo se instauró en la gran mayoría de las empresas y esto ha influido mucho en la planificación de los periodos de descanso. De este modo, el trabajador tiene más libertad de movimiento y puede desempeñar su labor desde cualquier sitio. Esto implica que no se tenga que esperar justo a una determinada fecha para instalarse en el lugar de vacaciones con lo que los propios trabajadores también son más flexibles a la hora de elegir sus fechas.

Trabajo por proyectos

Del mismo modo, otra de las tendencias en las relaciones laborales y que han provocado una mayor libertad a la hora de establecer las vacaciones, es el trabajo por proyectos. Esta tendencia, cada día más instaurada, permite que el empleado pueda tener más autonomía a la hora de gestionar su tiempo.

