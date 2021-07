Florituras 'florentinianas' Coentrao conducía sin carnet, y eso solo podía ser Coentrao con piña Ángel Pontones Moreno

@boucicaut71

jueves, 15 de julio de 2021, 09:31 h (CET) -"Los árboles no dejaban ver a Del Bosque".



-"Carbonero no dejaba ver a Casillas".

-"No veía la forma de echar a Raúl, así que él me echó a mí".

-"Coentrao conducía sin carnet, y eso solo podía ser Coentrao con piña".

-"Portugal o era imbécil o anormal".

-"Una defensa con Pepe y Carvalho solo la podía firmar Vázquez Montalbán".

-"Desde niño, el inútil de M´Bappé siempre había soñado con jugar en el Real Madrid".

