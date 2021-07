​Las redes no se van de vacaciones. Decálogo para conseguir el éxito en tu campaña de verano Mientras que todo el mundo disfruta del período vacacional, el móvil y las redes sociales no descansan y se convierten en el escaparate perfecto para promocionar nuestra marca Redacción

miércoles, 14 de julio de 2021, 11:31 h (CET) Las limitaciones de aforo, derivadas del COVID-19, han incrementado la descarga y utilización de aplicaciones móviles para realizar reservas de viajes, hoteles, piscinas, restaurantes o, incluso, un hueco en la playa. Según datos de la consultora tecnológica Vanadis, estas gestiones provocaron un aumento del uso del smartphone y sus aplicaciones del 200% durante el verano de 2020, y se prevé que este verano continúe la misma tendencia. Ante esta situación, son muchas las marcas que aprovechan este auge para desarrollar estrategias online que les den visibilidad y aumenten su volumen de negocio en un momento clave del año.



En este contexto, la agencia de comunicación creativa 3AW ha preparado un decálogo de buenas prácticas dirigidas a potenciar tu estrategia de marketing online en la época estival:



1. Empieza por el final: estructura tu campaña para lograr unos objetivos concretos de lo que pretendas conseguir, ya sean ventas, visibilidad, conversión, engagement, entre otros. Establece el enfoque de tu campaña con plazos determinados y fija metas evaluables y, sobre todo, realistas.

2. Evita riesgos con el uso de la programación: las continuas ausencias de miembros del equipo a causa de las vacaciones pueden producir contratiempos o modificaciones en los deadlines. En consecuencia, organizar con tiempo la producción de contenido en la fase inicial de la campaña es clave de cara a no perder ni ritmo, ni actualidad.

3. Fija un límite diario en el presupuesto: las campañas de verano duran entre tres o cuatro meses, es decir, llevan consigo una gran inversión. Establecer un límite diario de gasto te proporcionará flexibilidad para, si va bien, aumentar el presupuesto, o bien cambiar la cifra establecida si fuera necesario.

4. Selecciona los canales en los que quieres estar: Instagram es la red social por excelencia en verano, seguidas por Facebook y Twitter. Pero también conviene estar al día de redes sociales tendencia como TikTok que, por su reciente éxito, se convierte en una alternativa viable. Localiza tu audiencia y analiza cuál puede ser la red social que te proporcione un mayor ROI (Return On Investment). En cualquier caso, es crucial no descuidar ninguno de estos canales.

5. Ideas frescas y entretenidas: combina imágenes y vídeos para presentar contenidos interactivos, divertidos, de fácil consumo y breve duración. A su vez, llevar a cabo concursos y rifas con elementos veraniegos conseguirá enganchar a tu comunidad y tendrá un efecto dominó en el alcance de tus publicaciones.

6. La psicología del color: a pesar de que es un elemento desconocido en la estrategia de muchas corporaciones, la paleta cromática es una herramienta muy poderosa y fundamental en la elaboración de cualquier plan de marketing. La elección de azules y verdes por su asociación al agua o la vegetación, o bien rojos, amarillos y naranjas tan ligados al sol y el calor, son muy recomendables en fechas tan señaladas.

7. Crea un contenido teniendo en cuenta los dispositivos: hay que tener en cuenta que en vacaciones la gente no suele llevar el ordenador consigo, por lo que debemos elaborar contenidos adaptables a los dispositivos inteligentes más usados en estas fechas, como son smartphones y tablets.

8. En busca de la hora ideal de publicación: la rutina veraniega puede modificar los hábitos y comportamientos de los usuarios en redes. Por ello, si bien el resto del año la hora ideal de publicación es de 11:00 a 12:00 horas por la mañana, y de 20:00 a 21:00 por la noche, en verano es conveniente retrasar las publicaciones entre media hora y una hora con respecto a estos horarios.

9. ¿Son los podcasts la nueva radio?: el tiempo libre y la relajación, ya sea en una piscina, en el sofá, o incluso en un largo viaje de coche, hace que los podcasts sean la opción ideal frente a la radio. Si existe algún modo de incluir este formato en nuestra estrategia, el impacto puede llegar a ser muy positivo.

10. Verifica los resultados de campañas anteriores: siempre se dice que lo que funcionó ayer, no necesariamente funcionará hoy, pero no podemos olvidar recurrir a campañas pasadas, especialmente si fueron casos de éxito. Si tienes materiales que funcionaron de manera increíble, no dudes en utilizarlos de nuevo.

Según declara el CEO de 3AW, Miguel Ángel Rodríguez: "El verano se ha convertido en la época idónea para llevar a cabo una consistente estrategia digital por medio de campañas creadas especialmente para la ocasión. No es el momento de que las marcas cierren por vacaciones, sino de invertir tiempo y esfuerzo en posicionar tu empresa con una seductora campaña de comunicación en redes sociales, aprovechando el pico de uso de los smartphones durante estas fechas tan señaladas."

