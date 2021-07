​Andres Farrugia y Foco: el ex gerente de la CA demandará al medio Expresó que todas sus posesiones han sido adquiridas con frutos de su trabajo en el ámbito privado. Todo gracias a sus habilidades profesionales Redacción

sábado, 10 de julio de 2021, 12:28 h (CET) El enfrentamiento Andrés Farrugia Foco continuará en la justicia, el ex gerente de la Caja de Ahorros (CA) renunció a su cargo y anunció que tomará acciones legales contra medios que quieren ensuciar su reputación con fines políticos, más adelante en este post te podrás enterar sobre todo lo sucedido con Andrés Farrugia y Foco: el ex gerente de la CA demandará al medio y al periódico la Prensa.



¿Cuáles fueron las publicaciones que motivaron la renuncia de Andrés Farrugia?

Dos medios cuestionaron el desempeño de Andrés Farrugia como gerente de la Caja de Ahorros de Panamá. Por un lado, Foco dio a entender que presuntamente Farrugia se enriqueció ilegítimamente. Por el otro, La Prensa se refirió a que el organismo le permitió al expresidente del país Ricardo Martinelli abrir una cuenta el año pasado, ambas afirmaciones faltan a la verdad y por este motivo Farrugia inició acciones legales contra estos medios de comunicación. ¿De qué se trata el conflicto Andrés Farrugia y Foco? La plataforma digital Foco difundió por su cuenta de Twitter una fotografía de Farrugia titulada “De Bethania a Ocean Reef”. En el texto de la imagen se hace alusión a que Farrugia habitaba un dúplex antes de asumir su cargo y ahora es dueño de una propiedad de lujo en esa isla artificial. A través de ese comentario sarcástico, Foco puso en duda la capacidad económica del ex gerente de la Caja de Ahorros para adquirir un inmueble de 2.1 millones de dólares en la Punta Pacífica. Esta publicación ocasionó múltiples reacciones en las redes. ¿Cómo se generó el enfrentamiento entre Andrés Farrugia, Foco y La Prensa? Paralelamente al enfrentamiento entre Andrés Farrugia y Foco, el diario La Prensa publicó una noticia sobre la apertura de una cuenta corriente a nombre de Ricardo Martinelli, el cual está siendo investigado por blanqueo de capitales, por lo que causa revuelo. Farrugia aclaró que la apertura de esa cuenta por parte de la Caja de Ahorros se realizó de la manera adecuada, en cumplimiento de todos los procedimientos establecidos para esos fines. ¿Cuál es el propósito de estas publicaciones contra Andrés Farrugia por parte de Foco? La publicación de ese contenido de forma coordinada por ambos medios tiene una finalidad muy clara. Se intenta transmitir a los panameños la falsa idea de que Farrugia está involucrado de algún modo en la causa de Martinelli. Y también que se está beneficiando económicamente a raíz de ese vínculo. ¿Por qué el gerente farrugia renunció por el conflicto? Farrugia tomo la decisión de renunciar a su cargo en la CA. No quiere que la campaña de desprestigio afecte de ningún modo la reputación del organismo ni la de su familia. Expresó que la Caja de Ahorros maneja de forma correcta los recursos de los panameños y que no quería que el episodio entre Andrés Farrugia y Foco generara dudas respecto a eso. ¿Cuál es el origen del capital de Andres Farrugia según Foco? Andrés Ferrugia compró esa propiedad en las islas del Pacífico más de un año antes de las publicaciones mal intencionadas de los medios Foco y La Prensa. Si bien llevaba solo 12 meses desempeñando su cargo de gerente en la Caja de Ahorros, es una persona que cuenta con una vasta experiencia laboral.

Fue Presidente de La Asociación de Ejecutivos Bancarios, Gerente de Crédito Corporativo del banco más grande de Panamá, y miembro de la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes y Raíces. Farrugia expresó que todas sus posesiones han sido adquiridas con frutos de su trabajo en el ámbito privado. Todo gracias a sus habilidades profesionales.

Ha aumentado su patrimonio mediante inversiones inmobiliarias con su empresa Antojo Inmobiliario. También ha intervenido en proyectos de gran magnitud desarrollados de forma conjunta con inversionistas a lo largo de 30 años. La Contraloría cuenta con su declaración de bienes. Allí se pueden observar detalladamente los valores de las propiedades que poseía antes de asumir el cargo de gerente de la CA. ¿Qué tipo de acciones legales tomará Andrés Farrugia contra Foco? Andrés Farrugia demandará a Foco, su responsable Mauricio Valenzuela y La Prensa, por los daños y perjuicios experimentados. Todo esto causado por las publicaciones efectuadas por estos medios periodísticos. Sin embargo, el problema entre Andrés Farrugia y Foco no desencadenó únicamente consecuencias civiles.

La Caja de Ahorros iniciará acciones penales contra la persona que haya suministrado esa información de carácter confidencial a la prensa. En virtud del artículo 348 del Código Penal de la Nación, que tipifica a la violación del secreto bancario como delito, el sujeto responsable podría pasar de 4 a 8 años en prisión.

