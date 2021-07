La aceptación de los estatutos... genera convivencia Cada cual es muy libre de crear una asociación, fundación o partido, como, igualmente, cada ciudadanos es muy libre de vincularse al organigrama que desee Ángel Alonso Pachón

@AAP1942

jueves, 8 de julio de 2021, 09:28 h (CET) Linde o lindero: Límite entre parcelas o propiedades.

Arcén: Margen a uno y otro lado de la calzada para uso peatonal. Mojón: Poste de piedra que sirve para marcar el límite de una propiedad, o para indicar las distancias o la dirección en un camino. Norma: Principio que se adopta para dirigir la conducta o la correcta realización de una acción o actividad.

Toda organización lleva consigo, como identidad de la misma, unas bases Estatutarias, que recogen las “normas, mojones, arcenes y linderos”, para llevar a buen puerto la finalidad de la misma.

Lo normal, lo común y lo general es que toda organización considere, como esencial y sine quo non, la aceptación y cumplimiento de sus Estatutos y nunca será considerado discriminatorio el rechazo de aquello o de o aquellos que no acepten las “normas, mojones, arcenes y linderos” aprobados en su constitución.

En consecuencia con lo expuesto, es “normal jurídicamente” que existan asociaciones y entidades cuyos estatutos choquen entre sí y puedan perturbar su “convivencia”. Ante esto sólo existen dos posibles decisiones: O se adaptan y complementan entre ellas las “normas, mojones, arcenes y linderos” o sencillamente “conviven” respetándose y defendiendo honradamente sus principios sociales.

Con estas bases desaparecen de toda sociedad “democrática” y “libre políticamente” los términos peyorativos, despreciativos e inquisitoriales dirigidos al contrario. Todo lo contrario que estamos acostumbrados a ver en nuestra “singular, querida y vilipendiada España”

Cada cual es muy libre de crear una “asociación, fundación o partido”, como, igualmente, cada ciudadanos es muy libre de vincularse al organigrama que desee.

Importante, en este razonamiento, es saber, conocer y aceptar que cuando estos principios se elevan al concepto de NACIÓN, entonces hablamos sencilla y llanamente de CONSTITUCIÓN, en la que las “normas, mojones, arcenes y linderos” funcionan, mutatis mutandis, como en cualquier organigrama social.

A la algarabía se la llamará descontento… A las “anormalidades” las pondremos el nombre de “delitos”… A los “delitos” les colocaremos el sobrenombre de: RESPONSABILIDAD CÍVICA. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Necedades o virtudes Las cualidades se demuestran por el recorrido en el camino; en este trayecto se delatan las personas según la bifurcación escogida La aceptación de los estatutos... genera convivencia Cada cual es muy libre de crear una asociación, fundación o partido, como, igualmente, cada ciudadanos es muy libre de vincularse al organigrama que desee ​El Gobierno es una olla a presión La ciudadanía ya se ha hartado y el malestar popular es un hecho. Lo peor de todo es que ese desasosiego va en aumento Población en vilo Reivindico el camino del encuentro a través del diálogo sincero Humildad Desde "El segmento de plata” se valora mucho más la virtud de la humildad que la exhibición petulante