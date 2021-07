Acerca de la primera dosis Bueno, ya está el pinchacito. Siéntese con los demás ahí en esa sala Ángel Pontones Moreno

@boucicaut71

viernes, 2 de julio de 2021, 10:47 h (CET) - ¡¡Ríndete!! - Jamás. - No tiene sentido, soy el mejor espadachín de Francia. - Eso dices. - Bajas la guardia demasiado. Es cuestión de tiempo. Pagarás por haber arrastrado por el suelo el honor de la marquesa de Mon Fleury. - Sabes que eso es una patraña. Y acabarás cansándote si no dejas de hablar. - ¿Seguro? Esta vez te ha pasado muy cerca. - Creía que eras más rápido. Puedo ver venir tus estoc... ¡ayy!!! ———————— - Bueno, ya está el pinchacito. Siéntese con los demás ahí en esa sala y espere un cuarto de hora de hora antes de irse por si se marea.

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.