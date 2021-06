La Parrilla de Arganda El establecimiento cuenta con una apacible terraza, junto con ocho reservados de diferentes estilos de decoración y tamaños Jaime Ruiz de Infante

miércoles, 30 de junio de 2021, 10:41 h (CET) Roberto Fontán director gastronómico de grandes hoteles –Palace, Ritz, Villamagna y hoteles Riu ha logrado contar, en poco tiempo, con una notable clientela por su buen hacer. Fontán se abastece de verduras y hortalizas de su propia huerta, enclavadaen el término de Orusco de Tajuña, además de los huevos de campo que ponen las más de sus 50 gallinas que se alimentan de forma natural en el propio terreno. El pescado y marisco lo recibe diariamente a través de un selecto proveedor vigués. La carne de ternera y de vaca procede de pequeñas explotaciones ganaderas, del norte de León y Galicia, todas ellas comprometidas con la sostenibilidad y el cuidado de los animales.

La carta, basada en productos de temporada, es ejecutada con profesionalidad por el chef Alexander García, apoyado por José Manuel García en la parrilla; ambos logran que los platos lleguen a la mesa en su punto idóneo de textura, elaborados en unos fogones abiertos a la vista del público.



Para empezar, una veintena de sugerentes entrantes entre los que destacaría sin duda, los que probé recientemente: unas apetitosas zamburiñas a la parrilla con aceite de ajo; croquetas cremosas de jamón ibérico y otras de carabineros; pimientos rojos de huerta asados a la brasa con ventresca.

Comprobé que, su amplia clientela, solicitaban parrillada de verduras naturales a la brasa; sartén de huevos rotos con jamón de bellota; chipirones de anzuelo a la parrilla, con cebolla caramelizada; pulpo a la gallega con cachelos y callos a la madrileña.

El comensal dispone de una interesante propuesta de arroces: con carrilleras y espárragos trigueros (17 €); arroz meloso marinero (21 €); arroz de verduras naturales (15 €) y arroz de bogavante por encargo.

Los amantes de los frutos del océano pueden optar entre merluza de pincho al horno o a la parrilla (19,5 € 12 € ½) ; bacalao confitado en aove con pisto de verduras naturales (20 €); pincho a la romana con patatas paja (19 €, 12 € ½); rodaballo salvaje a las brasas (24 €); bocaditos de bacalao orly con ali-oli suave (19 € 12 € ½). Yo les recomiendo la lubina de estero a la parrilla de carbón, elaborada con sabiduría.

Los carnívoros tienen para elegir: chuletas de lechal a la brasa (19,50 €) entrecot de vaca (21 €); solomillo de vaca (24 € y 14 € ½); rabo de toro estofado a la antigua (19 €).

“Todos nuestros postres están hechos en casa”, aseguran sonrientes y casi al unísono las dos jefas de sala: Beatriz Arias y Lorena Golinschi quienes me recomiendan: milhoja casera de hojaldre y crema casera; tarta de queso cremosa con helado de frutos rojos y filloa de crema terminada a las brasas.

Escogida carta de vinos, a precios recortados, de las principales denominaciones de origen entre las que destacaría: D.O. Vinos de Madrid, Rueda, Ribera del Duero, Rioja, Rías Baixas, Somontano, junto con cavas y Olorosos dulces.



Cesta de panes; variedad de platos para celiacos. Servicio amable y profesionalizado.

El establecimiento, ubicado en la planta baja del Hotel AB de Arganda, cuenta con una apacible terraza, junto con ocho reservados de diferentes estilos de decoración y tamaños, ideales para celebraciones tanto profesionales como de carácter familiar.

