Gabriela Taberna Nueva apertura en Majadahonda Ana Ruiz de Infante

miércoles, 30 de junio de 2021, 10:16 h (CET) Cocina de sabores en la que la temporada marca su carta y en la que el respeto a la mejor materia prima se convierte en la base de su propuesta, basada en la sencillez y en la honestidad de sus platos.



Gabriela Taberna propone al comensal un apasionante viaje por las recetas más clásicas de la gastronomía española. Su dueño, un enamorado de la cocina del Sur, nos propone una cocina con aires andaluces pero sin perder de vista el aúténtico sabor castizo, un guiño a ambas cocinas donde nos deleita con platos como sus famosas tortillitas de camarones, o sus fabulosos callos a la madrileña.

En su carta se recogen todas esas raciones que no pueden faltar en ninguna taberna: Patatas bravas, torreznos, oreja a la plancha con mojo picón, boquerones en vinagre, morcilla de Burgos…



Entre sus especialidades destacan su deliciosa ensaladilla rusa -cremosa y suave- que se acompaña de camarones, el riquísimo salmorejo cordobés, las gambas rojas estilo Gabriela, o el espectacular atún Gabriela “con ese aire muy del Sur”. Sin olvidar sus carnes y pescados, donde requieren especial mención su bacalao (al pili pil o al ajoarriero) o su impresionante steak tartar…



De postre, muy original su tarta de alcachofa, además del clásico brownie de chocolate o tarta de queso que también bordan.

En definitiva, un local muy agradable en pleno centro de esta localidad, perfecto para disfrutar de una comida rica en su agradable interior o su apetecible terraza.



Gabriela Taberna Plaza Constitución, 4 Majadahonda, Madrid Horario: de martes a sábado de 9:00 a 23:00, domingos de 9:00 a 17:00, lunes cerrado

