El islote Vuelve el miedo, miedo de volverte a caer, caen los celos en las entrañas de tu ser Esther Videgain

@videgainesther

lunes, 28 de junio de 2021, 09:42 h (CET) En un islote de tu corazón, cercano al alma, está la presencia de su ser. Cada mañana, se levanta una brisa algo cansada, te dan ganas de volver a respirar. Pero tienes miedo, miedo de volverte a caer, y no poderte volver a levantar. En el islote se respira aire tranquilo, tan tranquilo que se teme una tragedia, una tragedia ya conocida... Cada mañana, el mismo amanecer, nada cambia en tu ser. Llegó las diez, cayó la noche, toda la ciudad está dormida ya. En el islote, dos almas se vuelven a encontrar, y vuelve el amor entre ellos. Vuelve el miedo, miedo de volverte a caer, caen los celos en las entrañas de tu ser. Cayó otra noche, todo está oscuro, miedo de no poderte levantar más. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El islote Vuelve el miedo, miedo de volverte a caer, caen los celos en las entrañas de tu ser No quiero volver a verte Moriré si es la salida Incomunicación Liberarse de la inseguridad humana Amor de poemas "Poemas de amor al prójimo, poemas de amor imposible, poemas anémicos de amor" Fantasía Todo en la mirada