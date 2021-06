Manual para hacer enemigos

Hay manuales para todo: para ser feliz, para ganar amigos, para ligar con chicas… Por cierto, acabo de visitar un manual de esto último que decía así: “Para hacer reír a una chica sin esfuerzo y enamorarla, tienes que ser espontáneo y natural, tienes que juntarte con personas divertidas y felices para que tú también contagies esa felicidad y risa, no exageres y no te vayas a los extremos, no hagas el ridículo, nada de risas maniáticas, haz que se note que te gusta su compañía, etc".

El peligro de estos manuales es que lo apliques indiscriminadamente. Verá:” Tenía un amigo que se acababa de divorciar y quería encontrar una pareja. Empezó a estudiar este tipo de manuales y me pidió que le presentara candidatas. Como yo salgo con un grupo de montañeros, le apunté a varias salidas. Allí conoció a una chica y para hacerla reír, me utilizaba como centro de sus sarcasmos.

Las primeras veces me reía pero, viendo que se estaba convirtiendo en una costumbre, le llamé la atención pero no me hizo caso. Cansado de sus indirectas, me vi obligado a elevar el tono de mis exigencias y desde entonces no me habla. En fin, como dice el refrán que me acabo de inventar:” Haz favores y ganarás rencores”.