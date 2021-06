Contratar una empresa de limpieza, el secreto de la productividad en las oficinas, según Limpieza Pulido

La limpieza del espacio de trabajo es esencial y necesaria para la salud y el estado de ánimo de los empleados. Trabajar en un puesto limpio y desinfectado aumenta la productividad de los empleados. Contratar una empresa de limpieza es, por tanto, imprescindible Las personas pasan la mayor parte de su vida y sus días en el trabajo y es muy importante mantener el espacio de trabajo limpio y desinfectado. A lo largo del día los puestos de trabajo, las oficinas y cualquier estancia puede llenarse de polvo, suciedad y una gran cantidad de alérgenos que no son para nada buenos para la salud. Las alfombras, las cortinas y las tapicerías pueden acumular mucha suciedad, al igual que otros elementos como muebles o dispositivos tecnológicos que las personas suelen toca de forma habitual.

La OMS ha demostrado en varias ocasiones que la exposición a suciedad y a polvo puede generar resfriados, gripes, ojos secos o irritados, así como sueño o dolor en el pecho. Todos estos síntomas pueden llegar a reducir la productividad del trabajador entre un 3 y un 8%. Además, al estar en un momento en el que la salud se tambalea, es muy positivo saber que una buena limpieza en los puestos de trabajo disminuye en un 80% el contagio de gripes, así como el absentismo el trabajo (por causa mayor como, por ejemplo, enfermedades).

Limpieza Pulido, una empresa suministradora de productos de limpieza, explica la gran importancia de contratar una empresa de limpieza para garantizar un espacio de trabajo seguro y saludable. “Cuando la oficina está más limpia, el ambiente en el trabajo cambia y es mucho más positivo. Un lugar de trabajo debe estar limpio, fresco y aireado, por lo que, es esencial contratar una empresa de limpieza para ello. En muchos casos no tenemos tiempo de realizar la limpieza de nuestra empresa por nosotros mismos, así que contar con una empresa externa de limpieza puede ayudarnos a ahorrar mucho tiempo” explica Limpieza Pulido.

Además, Limpieza Pulido también afirma que la limpieza, cuando la realiza un profesional, es de mucha más calidad que cuando lo realiza uno mismo. “Al contratar un servicio de limpieza externo garantizamos la limpieza de una gran cantidad de superficies que nos sabemos bien como se deben limpiar de forma correcta y eficaz. Es el caso de las tapicerías, las alfombras o los cristales a los que no tenemos un fácil acceso”. Por lo tanto, si se realiza una buena limpieza del lugar de trabajo, la empresa también podrá mejorar su aspecto de forma considerable. Una empresa con las alfombras y las sillas manchadas, el cubo de basura lleno o que no huele a limpio no transmite una buena imagen.