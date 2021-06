Viajar con confianza gracias a los seguros de la Compañía de Seguros GNP Comunicae

martes, 22 de junio de 2021, 13:20 h (CET) Los automóviles han ofrecido diferentes ventajas desde su fabricación. A medida que transcurre el tiempo, la invención de nuevos modelos y marcas ha atraído la atención de muchas personas. Sin embargo, el propietario debe ser consciente de la responsabilidad que supone a nivel civil. Por ello, México ha tomado medidas en la protección del usuario y sus bienes Desde el año 2019, la nación se dispuso persuadir a los conductores con medidas obligatorias que fomenten un compromiso. La Compañía de Seguros GNP, se ha sumado a la iniciativa y garantiza los mejores servicios en caso de inconvenientes. En vista de los riesgos que se perciben en la carretera, dicha entidad provee atención exclusiva.

Un apoyo en el cumplimiento de la obligación civil en México

Sin importar el tipo de coche que posea un individuo, se encuentra en el deber de asegurarlo. El incumplimiento de dicha medida de seguridad, supone para el mismo una multa variable entre 20 y 40 salarios básicos. El mensaje que intenta dar México, es el de cultivar valor por la vida y el respeto por los bienes.

Las compañías de seguro varían sus ofertas según el modelo de auto y los planes que beneficien al conductor. Con más de 100 años en el área, Seguros GNP ha demostrado ser un aliado en situaciones imprevistas. La clave de su éxito y recomendación, tiene que ver con sus diferentes coberturas como:

Responsabilidad vial

La responsabilidad es la característica más importante en la medida de prevención que ha impuesto México. Si el conductor ha dañado de alguna manera la propiedad de otro individuo, podrá cubrir los daños sin contratiempos. También, será de utilidad al afectar edificios, postes u otra gravedad en la vía.

Gastos de carácter médico

El propietario puede prever cualquier accidente, ya que tanto el conductor como sus pasajeros recibirán atención hospitalaria. Incluso, los gastos pueden abarcar los arreglos funerales de uno de los integrantes del desafortunado suceso.

Asistencia en vías

Si el automóvil ha sufrido un desajuste mecánico, el dueño podrá sentirse tranquilo al contar con un servicio de asistencia vial. Cambiar llantas, recargar baterías y modificar el arranque, son algunas de las soluciones que ofrece GNP.

Solución a problemas legales

En situaciones en las que el propietario requiera medidas legales, contará con un apoyo confiable. Puede ser por malentendidos en pagos y asignaciones de multas o por diferentes situaciones que requieran representación legal experimentada.

Ventajas de utilizar seguros de autos en México

Los habitantes de México han visto los buenos resultados que provienen mantener el coche asegurado. No solo apoyan la iniciativa de crear conciencia y valorar la vida o los bienes ajenos. También, fomentan un ambiente de responsabilidad en las vías de una carretera.

Todos los seguros ofrecen características atrayentes para el público en general. Sin embargo, la Compañía de Seguros GNP es valorada por los beneficios razonables que ofrece a sus clientes. Entre los más significativos se encuentran las cuotas que no requieren intereses, precios personalizados, asistencia en viajes, entre otros.

