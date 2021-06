AOTECH SECURITY con ClassInTheBox se trae a España 3 prestigiosos premios Globee Awards US Comunicae

martes, 22 de junio de 2021, 10:08 h (CET) ClassInTheBox: la startup española que ha conseguido triplete en los conocidos premios americanos Globee Awards. Oro como compañía disruptiva del año en telecomunicaciones, Oro en innovación en comunicaciones unificadas y Bronce como mejor producto para combatir y reducir el impacto de Covid-19 ClassInTheBox ha conseguido alzarse con 2 oros y un bronce en importantes categorías de los Globee Awars. A estos premios hay que sumarle otros junto con nominaciones y menciones internacionales en sus sólo 6 meses de vida, lo que está trayendo consigo una lluvia de propuestas de inversores que quieren formar parte de “la nueva era de la videoconferencia”.

Grandes compañías de Venture Capital quieren saber más sobre esta recién creada startup capaz de inventar un nuevo dispositivo en el difícil mundo de las comunicaciones y fabricar en España, donde la calidad de diseño y fabricación están aseguradas. En estos momentos ya cuentan con acuerdos de distribución en México, Perú, Chile, Colombia, Guatemala, El Salvador, Reino Unido y España. Su siguiente objetivo, EEUU.

¿Qué hace que sea tan especial esta caja?

ClassInTheBox es una solución que ha unificado las comunicaciones en un sistema único y patentado internacionalmente. Con ella se puede dar una ponencia, una formación o tener una reunión en cualquier sitio. Su método “click&start” permite conectarla con un solo cable y abrir la plataforma de video conferencia favorita. Además, sus 4 efectos ponen el alza la usabilidad y ventajas de este pequeño y portable dispositivo: Silence (la mejor cancelación de ruido ambiente permite que los videconferenciantes no se enteren del ruido que pueda haber), Air (una segunda cámara que puede cambiar la imagen con un solo click), Simple (un solo cable, sin necesidad de cargador) y Freedom (libertad de salir del plano cerrado del ordenador, de moverte por la clase o sala sin miedo a perder la calidad del sonido).

El lanzamiento de la aplicación de ClassInTheBox preparado para el 1 de agosto de 2021, permitirá usar la caja con dispositivos móviles, incluyendo pantallas interactivas tanto en el trabajo, como en clase o en casa. El sistema de videoconferencia definitivo: portable y económico que no requiere instalación y acabará en todos los hogares del mundo.

