Alquiler de moto de agua o barcos en Ibiza: ¿cómo hacerlo y dónde?, por IBIJETS

viernes, 18 de junio de 2021, 14:47 h (CET) Ibiza se encuentra situada en el archipiélago balear, es un lugar ideal para las vacaciones de verano. Las playas de la isla son especialmente populares y el puerto deportivo es uno de los lugares que no hay que perderse Muy famosa por la animada vida nocturna y el ambiente más festivo, Ibiza cuenta también con muchos otros atractivos. La naturaleza preservada, las numerosas rutas de senderismo, los pintorescos pueblos. Pero también y, sobre todo, las mejores playas y las calas de Ibiza, donde el mar Mediterráneo ofrece una de las más bellas caras al turismo.

Alquilar un barco en Ibiza o una moto de agua permitirá aprovechar al máximo la estancia y descubrir panoramas dignos de las más bellas postales.

Alquiler de moto de agua en Ibiza

El alquiler de moto de agua en Ibiza ofrece una oportunidad única de descubrir otra cara de la isla. Gracias a las diferentes excursiones que ofrecen las empresas de alquiler, es posible explorar la isla de Es Vedrà y un poco más allá, la isla de Margaritas y la cala Atlantis, donde el paisaje es impresionante para un inolvidable viaje por mar. Hay que tener en cuenta que cada una de estas aventuras tiene un tiempo de conducción diferente.

Otras excursiones recomendadas son a Cala Salada, donde se puede disfrutar de un baño en sus aguas turquesas, esta playa, entre las más discretas de la isla, ofrece una vista espectacular.

¿Qué tipo de moto de agua alquilar en Ibiza?

El alquiler de motos de agua en Ibiza está disponible para todas las personas, lugareños y turistas, solo se necesita el requisito de saber nadar. No es necesario tener ninguna experiencia previa para conducir la moto acuática.

No obstante, es recomendable elegir una actividad que corresponda al nivel del que se dispone. Por ejemplo, si se es principiante, se deben evitar los paseos marítimos muy largos.

Las agencias locales, los guías y otros instructores están disponibles para poder ayudar con la elección correcta de la moto de agua adaptada a cada nivel.

¿Cómo alquilar una moto de agua en Ibiza?

Es importante contar con la asesoría de un instructor especializado en el sector. El instructor garantiza la seguridad del viaje y ayudará en caso de accidente o caídas. Es muy importante tener precaución en el mar y escuchar los consejos del instructor con previa antelación, para un viaje tranquilo y sin sobresaltos.

¿Es necesario un permiso para conducir una moto de agua en Ibiza?

No, no se necesita una licencia de navegación para alquilar una moto de agua en Ibiza.

Para las excursiones, las empresas y otros proveedores ponen a disposición las motos de agua adecuadas. No hay que preocuparse si nunca se ha conducido una moto de agua: el instructor explicará paso a paso cómo funciona el vehículo.

Hay que tener en cuenta que los menores de 16 años no pueden conducir una moto acuática. Sin embargo, pueden ser transportados como pasajeros.

Consejos para alquilar motos de agua en Ibiza

Consejos para practicar la conducción de moto de agua en Ibiza

Antes de emprender una excursión en moto de agua, hay que asegurarse de aplicar protección solar y colocarse el bañador de neopreno. También se recomienda un buen calzado para el agua o unas zapatillas de deporte, así como gafas de sol. Llevar el documento de identidad para poder registrarse con el proveedor de servicios y demostrar que se es mayor de edad.

En el lugar, la empresa o el proveedor proporcionará el equipo necesario. Los instructores darán las instrucciones para permanecer alerta en el mar. Hay que tener precaución porque, aunque la actividad es sensacional, a veces también es peligrosa.

Viajar a Ibiza es una experiencia única y si se tiene en mente navegar en moto de agua, hay que reservar con antelación en temporada alta. Así se evitará perder la oportunidad de probar esta actividad inolvidable.

¿Cuál en la mejor época para hacer excursiones en motos de agua en Ibiza?

Alquilar una moto de agua en Ibiza es ideal en verano, cuando el tiempo es fabuloso. Durante el periodo estival, la luz es especialmente atractiva y el agua es aún más transparente. Nunca hay que olvidar usar protector solar, ya que el sol puede ser especialmente intenso en julio y agosto.

La temporada baja ofrece la oportunidad de sentir a solas el mar, al disminuir la actividad turística, se reducen las excursiones en moto de agua.

Por otro lado, también se puede disfrutar de un momento inolvidable, al optar por el servicio de alquiler de barcos que mejor convenga, según cada deseo o presupuesto.

Algunas empresas de alquiler de barcos en Ibiza ofrecen equipos de ocio adicionales como: remo, máscara y tuba, kayak, wakeboard, o incluso alquiler de boyas remolcadas.

Ibiza, y las Islas Baleares en general, son lugares muy populares para las vacaciones de primavera y verano. Al alquilar un barco en Ibiza no se está solo en el mar, por lo que esta mayor afluencia en temporada alta, implica una fuerte vigilancia durante la navegación.

Así que para una gran experiencia no hay que dudar en fondear en una de las calas de Ibiza, a menudo resguardadas del viento, son numerosas alrededor de la isla, y prometen un escenario de ensueño para la tarde y la noche.

Hay que prestar atención a las zonas de baño y a las zonas de protección de algas, donde está estrictamente prohibido echar el ancla, estas zonas están marcadas con boyas.

Por último, la regla de oro para cualquier marinero que se precie es comprobar el tiempo antes de salir al mar.

Ibiza goza de un clima templado durante todo el año. Sin embargo, el periodo más favorable es de abril a noviembre. En agosto, la temperatura media es de unos 30ºC, los vientos son bastante regulares, lo que hace que la navegación sea muy agradable.

Como en todas partes, especialmente en Ibiza la temporada alta atrae a muchos visitantes y turistas, y no se estará solo en el agua o en tierra. Si se prefiere la tranquilidad es aconsejable centrarse en los meses de abril y mayo, o septiembre y octubre.

