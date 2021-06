Las razones para vender una casa con Living Sitges Comunicae

viernes, 18 de junio de 2021, 11:48 h (CET) Algunas personas creen que vender un piso es una tarea sencilla, cuando en realidad venderlo a un precio acorde al momento y el mercado requiere de muchas acciones bien hechas y en el tiempo y orden adecuado para que la venta sea un éxito Living Sitges es la inmobiliaria Sitges que ofrece un servicio de venta integral y personalizada a las necesidades de cada vendedor. Hay muchos pisos en venta Sitges y por eso es muy importante saber destacar en el mercado en el momento que se sale a la venta. Living Sitges empieza el proceso de venta con una entrevista con los propietarios del inmueble que se quiere vender, después de conocer sus necesidades y expectativas se hace una tasación del inmueble real según distintos parámetros que se permiten saber el precio justo para que los compradores se fijen en él, este punto es muy importante porque hoy en día se recibe un exceso de información por parte de portales inmobiliarios dándonos la receta milagrosa para fijar un precio, pero hay muchos parámetros que influyen en el precio y son subjetivos, cosa que puede darle una distorsión al precio de venta que los algoritmos de estos portales no pueden detectar. A partir de aquí se emparede una estrategia de marketing personalizado analizando los potenciales compradores para ese inmueble y se ve como llegar a su público objetivo para que se interesen en él. Después empieza el proceso de gestión de los interesados, llamadas de información, visitas, dudas…si el proceso se ha hecho bien lo habitual es que en 30-60 días se consigue un comprador para el inmueble, es importante saber que cuando una propiedad lleva más de 3 meses en el mercado se empieza a desgastar su atractivo y por eso es muy importante no especular en el precio para vender antes y con la mínima negociación. Una vez esta al comprador, se redacta el contrato de arras para formalizar la venta y se prepara toda la documentación para la posterior escritura, para el equipo de Living Sitges es algo habitual lidiar con los bancos en caso de que haya hipoteca y gestionar su cancelación, el Registro de la propiedad para gestionar el levantamiento de las cargas de la finca, hablar con la notaria para preparar la firma y que el día de la firma de la escritura sea un éxito. Cuando la escritura se ha consumado Living Sitges se encarga de hacer las gestiones de cambios de titularidad de suministros, comunicación al administrador de la comunidad y gestiones varias de los tributos a liquidar con la administración.

En los servicios que se presta no quedan cabos sueltos y es una garantía para vendedor y comprador hacer este proceso con el equipo de Living Sitges.

Si interesa vender casa en Sitges es muy importante que se apoye con profesionales como el equipo Living Sitges que trabaja el mercado de Sitges desde el año 2007, es un equipo comercial altamente formado, eficaz y empático con sus clientes. Además se habla distintos idiomas que se permiten llegar y atender a clientes de cualquier lugar del mundo dándoles el servicio de confianza y seguridad que necesitan para dar el paso de invertir su dinero en un país extranjero para ellos, y no se olvida con mala reputación a nivel de seriedad fuera de las fronteras, cosa que está muy alejada de la realidad, pero que sigue siendo un tópico con el que hay que lidiar constantemente.

Así que si interesa vender en Sitges , contactar con el quipo de Living Sitges para que el proceso sea fácil, seguro y efectivo.

