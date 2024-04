Celebrar a mamá con los packs inspirados en sus frases típicas, creando el regalo más especial con Maminat

Este Día de la Madre, deleitar a esa figura tan especial es posible con un regalo que celebra su amor, su cuidado y su sabiduría. ¿Qué mejor manera de honrar a Mamá que recordando esas frases míticas que tanto reconfortan o sacaban una sonrisa de complicidad? Con los packs inspirados en las frases típicas de todas las madres, Maminat invita a compartir un momento emotivo y lleno de cariño. Desde el clásico "ni mamá ni mamó", "esto no es el banco de España" o "no está el horno para bollos", cada producto ha sido cuidadosamente seleccionado para mimar a Mamá con los mejores ingredientes naturales y ecológicos.

Es un regalo que no solo lo hace especial por los productos, hechos con mucho mimo, sino que además, representa un acto de cuidado y gratitud hacia quienes más se quiere. Natalia Olmo, creadora de la firma de cosmética Natural y ecológica Maminat cuenta que se ha inspiradoen las frases icónicas de las madres, esas que a veces sacaban de quicio, pero que ahora se añoran con nostalgia. Ahora es el momento de convertir esas frases en un regalo verdaderamente especial. Cada pack que se ofrece lleva por nombre una de esas frases míticas de madre, recordando el amor y el cuidado que siempre se ha brindado. Se ha capturado el espíritu maternal en cada producto de packs. Pero eso no es todo, para agregar un toque personalizado y emocional, se han creado unas tarjetas adorables que los acompañan, donde se puede escribir un mensaje especial, para recordar esos momentos compartidos y expresar el amor y gratitud de una manera única y significativa.

"Este Día de la Madre, regala belleza, cuidado y amor, naturalmente. Porque Mamá se lo merece todo, y más. Cuidar a quienes amamos es una de las mayores expresiones de amor, y qué mejor manera de hacerlo que con productos naturales que respetan tanto a la piel como al planeta. Celebra a Mamá con Maminat para que sea este día un momento inolvidable".