​Elsa Jenner irrumpe en el Premio literario Amazon Storyteller 2021 con una exitosa novela veraniega, "Mil veranos contigo" La obra es un reflejo fiel de nuestra sociedad y de nuestras relaciones románticas. Plantea cuestiones como si olvidar al primer amor es posible Eva Fraile Rodríguez

@reinalectora

jueves, 17 de junio de 2021, 12:58 h (CET) Elsa Jenner es una escritora de novela romántica que vive de su pasión: escribir. Cuando Elsa escribe, vive mil vidas, tal y como ella misma ha dicho en alguna ocasión, así que ¿cómo dejar de hacer lo que más le gusta?



El pasado mes de mayo lanzó al mercado su nueva novela, «Mil veranos contigo», una obra que invita a sumergirnos no solo en las olas que sus protagonistas surfean sino también en las del amor. Porque Elsa siempre habla de amor, aderezado con otros muchos temas sociales.

«Mil veranos contigo» ha sido publicado dentro del marco del Premio literario Amazon Storyteller 2021 y ha tenido una increíble aceptación. La autora consiguió posicionarse en los primeros puestos de sus categorías, siendo una de ellas la de romántica, una categoría en donde hay grandes competidores, y se mantiene un mes después a la cabeza de las listas de participantes.

Para Elsa Jenner, el proceso de escritura es un acto de confianza en sí misma, pues es normal que surjan dudas a la hora de saber si el camino que la trama está tomando es el adecuado, pero hay que tener fe en la propia intuición para seguir adelante. Además, Elsa no tiene ningún reparo en tratar también temas más serios como las adicciones, el cáncer, los problemas familiares, las infidelidades u otros, ya que una novela romántica puede ser tan válida como cualquier otro género para profundizar en este tipo de problemas sociales.

«Mil veranos contigo» es un reflejo fiel de nuestra sociedad y de nuestras relaciones románticas. Plantea cuestiones como si olvidar al primer amor es posible. ¿Qué ocurriría si el día en el que anuncias que te vas a casar reaparece esa persona que encendió la primera chispa de tu corazón? Desde luego, a partir de este momento van a ocurrir muchas cosas rocambolescas, bélicas y emocionalmente contradictorias y por eso necesitamos la destreza de escritoras del género como Elsa Jenner para plasmarlas todas sobre el papel y conseguir una historia tan redonda, emotiva y apasionada como «Mil veranos contigo».

A veces, cuando miramos los rankings de ventas de las grandes plataformas como Amazon no entendemos del todo por qué una novela está en la posición que está. ¿Suerte? ¿Una buena estrategia de marketing? ¿Un autor famoso? Siempre he creído que la mejor manera de dar respuesta a esta pregunta es leyendo esa obra. «Mil veranos contigo» explica sus impactantes posiciones en el Premio literario Amazon Storyteller 2021 en el momento en que lo lees. La historia habla por sí misma.

«Mil veranos contigo» se puede encontrar tanto en papel como en digital en la plataforma de Amazon. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.