​13-06-2021: Unión 78, justicia democrática España no está para “ególatras” disfrazados de hombres de bien Ángel Alonso Pachón

@AAP1942

jueves, 17 de junio de 2021, 12:37 h (CET) La política equivocada de los “Cabezas o dirigentes” del Partido Popular, está fomentando en la opinión pública, sobre todo en sectores socialmente y económicamente muy preparados, un sentimiento de HARTAZGO…



Si una plataforma independiente, UNIÓN 78, motivada por la actuación del gobierno en relación a la “Cataluña independentista”, propone manifestarse en Colón o donde piense que es más apropiado, los demás VAMOS o NO VAMOS; lo que se debe hacer es CRITICAR Y marear la perdiz.

Si se quiere asistir, como personas independientes o como grupos o asociaciones, simplemente uno VA, se UNE y APOYA….

Todo lo demás es querer poner, delante de la pancarta, la imagen de los intereses personales o de grupo. Eso es FALSEAR LA MANIFESTACIÓN o APROVECHARSE DE ELLA.

Todo esto da pena. España no está para “ególatras” disfrazados de hombres de bien. España necesita HOMBRES DE ESTADO, rodeados de FUNCIONARIOS de OPOSICIÓN, de PROFESIONALES independientes y de JURISTAS libres.

Los demás estamos para colaborar, no sólo para ponernos a la cola de las ayudas…. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Ayer estuvimos en Colón Medianías intelectuales y políticos de precio barato han decidido que las academias nacionales de Lengua e Historia son bazofia del pasado Recorrido vital Sin contar con los ciudadanos no hay ciudadanía que valga, ni gobernantes leales ​Las distinciones de Andalucía La diferencia entre la Medalla de Andalucía y la Bandera de Andalucía radica en que la primera es de carácter autonómico y la segunda provincial Vio Dios que el mundo era bueno y nos creó libres El gran atributo de la libertad que se nos regaló cada vez lo usamos peor ​Brutal patada de Íñigo Errejón La ciudadanía ya está harta y debe plantearse en serio acabar con este tipo de vándalos que se cubren con la piel de ‘padres de la patria’