Cuyna cierra una ronda de inversión de 1.5 millones de euros

miércoles, 16 de junio de 2021, 12:58 h (CET) Cuyna, la start-up española de cocinas ciegas que nació en Lanzadera, cierra una ronda de inversión adicional de 1.5 millones de euros de cara a su expansión por distintas ciudades de España centrados en reforzar el modelo de Franquicia Digital La empresa nació en septiembre de 2020 y ha sido apoyada por Lanzadera, la aceleradora de startups impulsada por Juan Roig en el hub de emprendimiento Marina de Empresas acumula una ronda de inversión pre semilla de 1M EUR de septiembre de 2020.

Ahora en mayo ha cerrado 1.5M adicionales destinados a financiar su expansión por España y formar un sólido equipo de operaciones que refuerce su modelo de Franquicia Digital.

Ambas rondas son una combinación de ampliación de capital y préstamo participativo.

Repite liderando la actual ronda UNIDATA S.L., empresa líder de sector digital español y accionista en software de gestión de PYMES como Notin o Ahora ERP.

Jaime Martínez de Velasco, CEO de Cuyna, fue miembro fundador de Deliveroo España en 2015 y “Head of Deliveroo Editions Spain” desde enero de 2017, construyendo y operando las primeras dark kitchens de España.

"Ya antes del primer confinamiento el 10% de los pedidos a domicilio de Madrid ya salían de cocinas ciegas; y esto solo va en aumento. Vemos una tendencia clara en el sector Horeca a separar el delivery con infraestructura dedicada” Jaime Martínez de Velasco, CEO de Cuyna (https://www.linkedin.com/in/jaimartivel/).

Cuyna comenzó su proyecto en septiembre del año pasado. La empresa combina en su actividad dos modelos de negocio que facilitan la expansión de los restaurantes:

Alquiler de espacios : cesión de de cocina 100% optimizados para delivery

: cesión de de cocina 100% optimizados para delivery Franquicia digital: operativa asumida por el personal de cocina de Cuyna, donde el restaurante no tendrá que aportar sus cocineros En Septiembre comenzó en su ubicación en Valencia desde donde se operan hasta 8 marcas para delivery. Tras unos meses centrados en mejorar la eficiencia operativa, se lanzan a operar en diferentes ciudades de España.

Este mes de junio, Cuyna empieza a operar su primera ubicación en Ventas, Madrid. Este espacio cuenta con 550 metros cuadrados, con 20 cocinas optimizadas para delivery, salas de descanso para los cocineros, y muelle de carga para repartidores.

“Queremos revolucionar el concepto de cocinas ciegas y llevarlo a un paso más, una comunidad. Buscamos seguir disfrutando del arte de la cocina, sin olvidarnos de todos los involucrados que hacen que tu comida favorita llegue a nuestras casa” afirma el CEO de Cuyna, Jaime Martínez de Velasco.

La start-up española expande su modelo de cocinas de delivery enfocado en una preocupación por todos los agentes involucrados: restaurantes, cocineros, repartidores, y por supuesto vecinos. Abandonando ese concepto de “dark kitchen” creando espacio pensado para que todos se sientan cómodos, con áreas sociales y de descanso.

Por ello, ha instalado todo tipo de medidas para que su actividad no tenga un impacto en las comunidades de las que ahora forma parte como muelle de carga para repartidores, salidas de humos a cubierta, filtros de olores, cuartos de basura interiores, etc.

Algunas de las marcas que expanden de la mano de Cuyna incluyen restaurantes de éxito de todo el país como La Cachapera, Hula Poke, La Mundana y The Quick Greek de Barcelona, Pizzería Del Poble, The Black Turtle y Lamburguesa de Valencia, y otros restaurantes que crecen con Cuyna.

Se podrán pedir a través de las diferentes plataformas (Glovo, UberEats, Deliveroo, Just-Eat) o a través del canal propio de Cuyna. En las instalaciones darán la bienvenida a cualquier persona que quiera ir a pedir desde su zona kiosko o quiera ir a recoger su pedido.

Después de su desembarco en Madrid, se prevén lanzamientos para los próximos meses en Manoteras (Madrid) y Sant Gervasi (Barcelona) para julio, en Paseo Imperial (Madrid) para agosto, Málaga para septiembre y llegarán a Murcia en octubre de este mismo año.

