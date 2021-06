4 de cada 5 empresas recuperará la formación presencial a partir de septiembre, según Hexagone Comunicae

martes, 15 de junio de 2021, 10:19 h (CET) El 87% de las empresa tiene previsto recuperar la estrategia de formación que tenía antes de pandemia La formación es una parte esencial en la estrategia de crecimiento y motivación de los trabajadores de cualquier empresa. La pandemia paralizó y después modificó los formatos tradicionales preferidos de los empleados para recibir esta formación. Sin embargo después de más de 1 año de adaptación en septiembre se prevé una vuelva al formato de formación que se ofertaba antes de la pandemia.

Hexagone (www.hexagone.es), consultora de formación de idiomas para empresas revela que el 87% de las compañías tienen previsto recuperar la estrategia de formación que tenía antes de pandemia: clases presenciales en la empresa y restablecer la figura del implant como coordinador de estos planes formativos dentro de la compañía.

De este modo, según los datos obtenidos por la consultora, el curso 2021-2022 podrá ser el año de la recuperación para el sector de la formación presencial después de la grave crisis producida por la pandemia.

Gaëlle Schaefer, directora de Hexagone explica, "A pesar de habernos adaptado e incluso transformado para sobrevivir a las medidas de seguridad y distanciamiento impuestas por la pandemia, la preferencia por las clases presenciales se mantiene intacta. Durante este último año y medio hemos podido mantener la oferta formativa a través de los canales online sin embargo los trabajadores de las empresas prefieren el sistema presencial y en septiembre todo apunta a que se podrá recuperar sin problemas".

Entre los planes formativos de las empresas, los idiomas ocupan un lugar especial ya que el 76% de los empleados eligen el perfeccionamiento de otras lenguas, principalmente el inglés, como medio para prosperar y ascender dentro de la empresa.

Formar a los trabajadores en idiomas es sin duda una de las necesidades que todo departamento de recursos humanos se impone. Más aún en los tiempos actuales de crisis y globalización en los que es más importante que nunca dar con nuevos mercados para el crecimiento de la compañía.

Reactivación de los viajes de empresa

"Durante el próximo año y con los avances de la vacunación y la caída de los contagios que ya estamos experimentando, se prevé que tanto los viajes de empresa como de ocio comiencen a crecer. Por ello la preparación de cara al idioma vivirá una rápida recuperación. Las empresas necesitan ampliar sus mercados y recuperar el contacto con clientes y proveedores que hace muchos meses que no ven presencialmente", explica la directora de Hexagone.

Durante este último año la formación se ha adaptado a las necesidades de la comunicación online: presentaciones a través de videoconferencia, soporte online, traducción de presentaciones digitales, etc. A partir de septiembre y con la reactivación paulatina de los viajes de empresa estas formaciones se orientarán de nuevo a las necesidades de las presentaciones y la interacción presencial.

Sin duda la reactivación de los viajes de empresa empujará aún más la formación de idiomas dentro de las compañías, ya que necesitarán preparar a sus trabajadores para poder sacar partido de estos viajes. Entre los cursos con más demanda para este momento destacan workshops enfocados a situaciones concretas del propio trabajo: la negociación en otros idiomas, las presentaciones de negocio en diferentes lenguas, etc. y también el desarrollo de nuevas competencias, los llamados softskills: gestión de las emociones, comunicación positiva, desarrollo de la creatividad, etc

Desde Hexagone se prevé que 2021 comience la reactivación de cara a un 2022 en el que se haya recuperado la normalidad respecto a los viajes de empresa y a las formaciones en formato tradicional presencial dentro de las compañías.

"Los departamentos de RRHH conscientes de esta vuelta a la normalidad ya trabajan en sus planes de formación para el nuevo año en el que esta presencialidad será de nuevo el modelo más ofertado. Aunque la adaptación al canal online ha sido efectiva, la preferencia por la formación con profesor en un aula sigue siendo la más deseada por los trabajadores y por las propias empresas", concluye la directora de Hexagone.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.