El Penedès pensa 'Els altres' en la setena edició del festival VilaPensa

Tots els actes han gaudit de sales plenes d’un públic molt divers amb conferències, concerts, exposicions, obres teatrals, cinemafórums, concurs de microrelats i dues jornades promogudes pels comitès d´ètica de Benestar Social i de bioètica del Consorci Sanitari. El programa ha destacat per la joventut de bona part dels convidats,amb autors del país com Raül Garrigasait o Clara Queraltó, i també referents de la informació com Isabel Galí o Vicent Partal L’assistència massiva, una gran participació en les intervencions i la destacable diversitat d’activitats i de perfils dels ponents i dels assistents caracteritzen l’edició d’enguany de la cita amb la filosofia al Penedès.

Amb dades a la mà l´organització calcula en unes 15.000 persones les que han viscut el festival a través de les diferents modalitats d´accés, com són les presencials i totes les que la tecnologia permet actualment, gràcies a la cobertura ,una vegada més, de Penedès TV, el que permet també recuperar alguns dels seus continguts al canal de You Tube VilaPensa .

El tema d’aquesta edició han estat Els altres. A través de diàlegs, taules rodones, cinemaforums i teatreforums i, fins i tot, un sopar filosòfic, s’ha afavorit la interacció entre els ponents i amb els assistents. No s’han defugit temes cabdals i controvertits com són la transsexualitat, els conflictes entre pobles, els migrants, la malaltia mental o l’activisme autogestionat relacionat amb el sector de l’oci nocturn.

S’han celebrat vint actes repartits per Vilafranca, amb l'auditori del VINSEUM Museu de les Cultures de Vi de Catalunya com a escenari principal del festival, però també en altres localitzacions de la vila.

La setmana va acollir quatre conferències de filosofia al Vinseum. Vicent Partal i Isabel Galí van oferir anècdotes i reflexions des de la frontera. Sergi Oms i José Díez van mostrar els mecanismes pels quals som capaços de crear la categoria de l’altre. Investigadores del Seminari Filosofia i Gènere -Lorena Fuster, Teresa Hoogeveen i Hypatia Pétriz- van visibilitzar les dinàmiques i la feina de grups de dones a diferents països als anys 70. I Clara Cols i Raül Garrigasait van emocionar l’auditori amb textos dels altres premoderns, a partir dels quals vam repensar les nocions de jo i de memòria.

Ja abans i durant tot el cap de setmana van sumar-se al programa activitats artístiques. Així, la música, els relats, l’escultura, el cinema i el teatre van ser el tancament de la festa del pensament a la comarca aquest 2024.

La vuitena edició del festival VilaPensa se celebrarà del 7 al 13 d´abril del 2025.