EBAU... Pintoresco bosque animado En Matemáticas, un “cuatro” en Madrid puede que se convierta en un ”ocho” en otras comunidades Ángel Alonso Pachón

@AAP1942

martes, 15 de junio de 2021, 09:44 h (CET) En definitiva, SELECTIVIDAD para acceso a los estudios universitarios.



Hemos convertido la “EDUCACIÓN” en un pintoresco bosque animado, como si la historia o la química o las matemáticas fueran evolucionando según las Comunidades Autónomas, según las costumbres lugareñas o según el capricho de los responsables.

Los jóvenes se enfrentan:

Primero, a “exámenes diferenciados según las Comunidades”

Segundo, a “niveles de dificultad de más a menos”.

Tercero, a la “igualdad general de los valores en las notas” (examen fácil con nota alta, tiene preferencias en el momento de elegir estudios).

Cuarto, a la “sorpresa de que cada Comunidades puede favorecer a los suyos… depende”. ¡VIVA EL INTELECTO DE LOS RESPONSABLES!

Este año, PANDÉMICO, de clases TELEMÁTICAS, de períodos SEMI VACIOS, el examen de matemáticas de algunas Comunidades (sobre todo Madrid) ha sido MUY DIFICIL, sobre materias NO ESTUDIADAS o NO PREPARADAS debidamente por culpa de la situación PANDÉMICA.

¡VIVA EL INTELECTO DE LOS RESPONSABLES!

En Matemáticas, un “cuatro” en Madrid, puede que se convierta en un ”ocho” en otras Comunidades.

¡SEÑORES!, ¿AQUÍ NO HAY RESPONSBALES?

Estamos haciendo de España, un ERIAL INTELECTUAL previo al BARBECHO FORMATIVO.

Eso SÍ, señora Ministra Celáa, los hijos, según su profundos conocimientos, son PROPIEDAD DEL ESTADO.

Si somos consecuentes, USTED está siendo RESPONSABLE, gravemente RESPONSABLE de esta situación.

