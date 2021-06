Chile: un parlamento fragmentado Suso do Madrid, La Coruña Lectores

jueves, 10 de junio de 2021, 08:52 h (CET) Los chilenos han elegido un parlamento fragmentado en el que, de los 155 miembros de la Convención, 99 no pertenecen a ningún partido. No será fácil alcanzar acuerdos amplios sobre sistema de gobierno, el reconocimiento del pueblo mapuche, o la cuestión pendiente de los derechos económicos y sociales. Cuando pase el temblor, como se ha escrito en un conocido periódico chileno, los miembros de la Convención tendrán que buscar un lugar común desde el que servir al pueblo. La oposición democristiana y socialista ha sido derrotada, pero ha hecho mucho por Chile. Ahora les toca a otros. El problema será si estos pretenden resolver con recetas fáciles un asunto tan complejo como la redacción y aprobación de una nueva Constitución para todos los chilenos.

