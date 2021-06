Todas las opiniones sobre EVO Banco Habitualmente, una de las ayudas financieras que más solicitan los usuarios son las hipotecas Redacción

martes, 8 de junio de 2021, 09:53 h (CET) Se trata de una de las bancas inteligentes que mayor crecimiento ha obtenido en los últimos tiempos, sabiendo que cada vez ofrece más facilidades a los usuarios, con el objetivo de que cuenten con los mejores servicios financieros y todo ello utilizando las herramientas que proporcionan las nuevas tecnologías.



Es evidente que las nuevas tecnologías han llegado para quedarse y, al igual que pasa en otros sectores, en el financiero no iba a ser menos. Si bien las entidades bancarias continúan atendiendo de manera presencial para llevar a cabo los trámites necesarios, en la actualidad cada vez es más frecuente que estos procesos puedan realizarse de manera online, gracias a los dispositivos electrónicos que están disponibles en el mercado.

Precisamente, es en este nuevo concepto de banca inteligente donde hay que destacar a EVO Banco. Se trata de una de las entidades que ha experimentado un crecimiento en España, puesto que, desde su creación en el año 2012, la entidad ha apostado por incrementar sus servicios y, sobre todo, hacerlo de manera que facilite todo tipo de trámites a los usuarios.

Aunque EVO cuenta con una sede central en Madrid, es importante mencionar que su objetivo es ofrecer todos sus servicios de manera online, precisamente por esto y gracias a sus mejoras, en la actualidad, se presenta como una de las bancas mejor valoradas por los clientes, los cuales, dicen sentirse realmente satisfechos con los resultados obtenidos.

Características principales de EVO Banco Esta entidad pertenece al grupo Bankinter, siendo así el banco 100% digital de Bankinter, lo que supone un valor añadido. Su gran ventaja radica en que todas las prestaciones financieras que proporciona, se pueden llevar a cabo de manera totalmente online, puesto que, para ello, la entidad cuenta con aplicaciones propias que son compatibles con la mayoría de dispositivos electrónicos que se utilizan diariamente.

Hay que decir que EVO Banco busca dar una rápida respuesta a sus clientes, ofreciendo soluciones de inmediato y con herramientas tecnológicas muy avanzadas.

Opiniones positivas Sabiendo todo lo que ofrece EVO Banco, no es de extrañar que los usuarios que ya han probado sus servicios tengan opiniones muy positivas sobre ellos. Tan solo hay que echar un vistazo a las diferentes páginas webs especializadas en este sector, así como blogs o foros, en los que muchos clientes ya han dejado su comentario acerca de la entidad y de todo lo que conlleva formar parte de ella.

Si bien, cada usuario tiene su experiencia propia, lo que está claro es que la mayoría no habla negativamente del banco y muchos de ellos coinciden en varios puntos específicos en lo que se refiere a las prestaciones que ofrece la entidad.

Buenas condiciones Si hay algo que destaca la mayoría de usuarios que utiliza EVO Banco, es que las condiciones en relación con la apertura de cuenta, mantenimiento y otros servicios y utilidades, son realmente buenas. Entre otras cosas, destacan la transparencia de la entidad en todo momento.

Prestaciones Habitualmente, una de las ayudas financieras que más solicitan los usuarios son las hipotecas y también en este tipo de préstamos los clientes alaban a la entidad. Hay que decir que, haciendo alarde de su tecnología, este trámite también se puede llevar a cabo de manera 100% online, con el añadido de que la respuesta a la solicitud será muy rápida y de que este servicio incluye otros adicionales como la posibilidad de contar con un gestor propio para realizar el proceso.

Para finalizar, hay que mencionar que los usuarios también destacan la página web de EVO, a través de la cual, se pueden llevar a cabo de forma online, todos los trámites que se necesiten. Asimismo, en el caso de tener alguna duda o problema, cuentan con un servicio de atención excelente, para cubrir las necesidades de sus clientes en todo momento.

