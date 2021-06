Los delitos más comunes en España Los hurtos estuvieron contemplados como las formas delictivas más comunes Redacción

martes, 8 de junio de 2021, 08:35 h (CET) Gracias a las políticas de seguridad que se implementan en España, el índice de delitos violentos hacia personas no es elevado. Sin embargo, existen actos ilícitos que atentan contra propiedades, que encabezan la lista de delitos más comunes en el país. Te mostramos un breve resumen sobre esto.

¿Cuáles son las infracciones con más incidencia en España? Las estadísticas del INE sobre las infracciones más comunes que ocurren en España, no son alarmantes, pero reflejan que aún se requieren medidas para garantizar los derechos a la propiedad privada.

Entre los delitos con más incidencia publicados para 2018, están los actos contra la seguridad vial (89.144); dentro de los que se incluye dar positivo en el test de alcoholemia. A este respecto, el despacho de Esteban Abogados Penalistas opina que aunque el acusado sea inocente, contar con un profesional experto en delitos penales, puede ser beneficioso.

El hurto a la propiedad privada es otro de los delitos que ocupa los primeros lugares en España (70.102). También son comunes las lesiones (67.472), robos (25.756) y las infracciones por defraudación (23.252).

Y aunque en menor proporción, también se ha visto un aumento en los delitos cibernéticos durante la pandemia. Un experto en el área, colaboradora de la Universidad Internacional de La Rioja asegura que el aumento de transacciones en internet ha sido la causa de tal incremento en delitos de este tipo.

Por otro lado, y por fortuna, las estadísticas de homicidios y de abuso sexual, no están contempladas dentro de los primeros lugares. Aunque está claro que siguen ocurriendo sucesos de este tipo, que ameritan atención rápida. ¿Qué ciudad de España es más peligrosa? Para determinar cuál es la Comunidad Autónoma con más incidencia de delitos, es necesario revisar las estadísticas por comunidades. En general, la estadística varía de forma ligera aunque no tanto. Por poner un ejemplo, en Barcelona la criminalidad hasta 2020 Trimestre 4, tuvo una variación de -40,49 %, si se toman en cuenta las estadísticas tomadas en 2019.

Los hurtos estuvieron contemplados como las formas delictivas más comunes, de todas las infracciones acontecidas en esta Comunidad Autónoma (117.786). Por otro lado, han aumentado los casos de tráfico de drogas (838), en comparación a los años anteriores. No es extraño entonces que los casos de este tipo estén aumentando y siendo requeridos Penalistas en Barcelona con experiencia amplia en tales delitos.

Estas estadísticas ponen a Barcelona como una de las ciudades más inseguras de España. Sin embargo, no es la única que presenta condiciones más favorables para los infractores de la ley. Madrid, Valencia, Sevilla y otras comunidades, también se han catalogado como regiones peligrosas, aunque los números varían de acuerdo al tipo de delitos denunciados.

