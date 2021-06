Un presentador de televisión italiano, acusado de violencia por su ex novia No solo sorprende la historia de la víctima, sino también la actitud conspirativa de la prensa y los medios italianos Redacción

@DiarioSigloXXI

sábado, 5 de junio de 2021, 13:40 h (CET) Ha pasado casi un mes desde que la modelo Lucia Cossu, de 22 años, acusó a su exnovio en sus perfiles sociales de haberla golpeado salvajemente, dejándole moratones en todo el cuerpo, incluso grandes moretones en los ojos. Ese exnovio, en Italia, no es un hombre cualquiera: es Paolo Ruffini, de 42 años, un conocido actor y presentador italiano que, según la versión de la niña, habría perdido la cabeza tras una pelea y la habría golpeado con una conmoción de golpes brutales.

Sin embargo, no solo sorprende la historia de la víctima, sino también la actitud conspirativa de la prensa y los medios italianos. La historia de Lucía, que reportaba regularmente el episodio a la policía, no encontró espacio en la televisión ni en los sitios web de los principales periódicos italianos. Ninguna opinión se ha solidarizado con la víctima, ningún colega de Paolo Ruffini ha comentado sobre el episodio y la carrera del actor, rostro de muchas películas y comerciales, continúa todo tranquilamente, al punto que Ruffini no ha considerado necesario ni siquiera proporcionar al menos una explicación de los hechos.

Nadie espera juicios sumarios: pero ciertamente es increíble que mientras en el resto del mundo numerosos personajes del espectáculo, por hechos infinitamente menos graves, hayan sido abandonados por el público y los colegas, en Italia un episodio así pueda escabullirse en el silencio, sin que nadie lo atienda ni lo estime necesario para proteger a la víctima. Un episodio que debe hacernos reflexionar y que demuestra cuánto está todavía atrasada toda la sociedad italiana en el tema de los derechos de las mujeres y la violencia de género. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.