​Recital poético en homenaje al 123 aniversario del natalicio de Federico García Lorca

Este sábado 5 de junio el legendario escritor y poeta español Federico García Lorca, estará cumpliendo 123 años, en homenaje al aniversario de su natalicio el panameño Edwin Chacón, escritor, poeta, editor y director del sitio web literario Panamá Poético, ha tenido la iniciativa de realizar distintas actividades que dieron inicio el 31 de mayo y finalizan el 5 de junio.



Entre estas actividades destaca el recital poético que se realizará vía zoom este viernes 4 de junio de 7: 00 p.m. a 9:00. pm hora de Panamá, también se trasmitirá en vivo por el canal de Youtube de Panamá Poético. A este evento asistirán escritores y poetas nacionales e internacionales.

El martes 25 de mayo entrevisté por vía zoom al organizador de estas maravillosas actividades, comparto el enlace de la entrevista, que dura 40 minutos: https://youtu.be/9SX-QS5hDzA Lista de los poetas participantes que estarán presentes en este recital poético:

Blanca Montenegro, Ela Urriola, Corina Rueda Borrero, Robert Goodrich, Luis Meléndez González, Melitón Robles, Linda Astwood, Elizabeth Hay, Rafael Alexander (Panamá). Leonardo Cruz Alvarado, Natalia Esquivel Benítez, Lucía Alfaro, Keyla Camacho (Costa Rica), Luis Ortiz, Lili Lisbeth, María Beatriz Muñoz Ruiz (España), Tony Alemán (El Salvador), Elisa Mascia (Italia), Jazmín Chi, Karla Belmont, Lilia Molina Fernández (México), Carlos Jarquín, Nuby Wong (Nicaragua), Elías Mondragón Herrera, Luciana Irigoin (Perú), Azula, Mayra R. Encarnación, Marioantonio Rosa (Puerto Rico), Ramón de Jesús Núez Duval (República Dominicana).

La escritora y poeta de Granada, España, María Beatriz Muñoz Ruiz, estará presente en este estupendo recital. Al darme cuenta de su presencia en este homenaje dedicado al célebre poeta granadino, me contacté con ella y le solicité que nos compartiera un mensaje inspirado en Federico García Lorca y su ciudad que lo vio nacer:

Granada es un lienzo pintado por Federico García Lorca, un lienzo que sin sus colores faltaría una parte de Granada. Desde pequeña me he criado escuchando canciones de poemas de Lorca, me he criado con la historia de ese gran poeta que por desgracia tuvo un final trágico. La Guerra civil se llevó a grandes personas, pero por desgracia cuando los de arriba no saben solucionar las cosas, somos los de abajo los que sufrimos las consecuencias. García Lorca, fue un adelantado a su tiempo, e incluso tendemos a decir que debió vivir en otra época, entonces, quizás habría vivido más años y nos habría dejado un legado aún más extenso, pero no, él, su esencia, su forma de escribir y de pensar eran un todo con los sucesos que le tocaron vivir. Si hubiera vivido en otra época, no sería el Federico García Lorca que todos conocemos. Muchas veces, cuando lees alguno de sus poemas, te sitúas en aquella época de esplendor cultural y a la vez de tragedia, entonces comprendes que su familia jamás tendrá su cuerpo, y no podrán ir a un sitio determinado a llevarle flores, pero creo que ellos saben que mientras sus poemas se lean y su persona se recuerde, siempre seguirá vivo generación tras generación. Federico García Lorca es Granada, esa hermosa ciudad de la que nunca he querido salir, una ciudad que me ha inspirado con cada perfecto detalle lleno de magia y belleza. Esa es la Granada que Lorca amaba, y esa es la Granada que yo amo.